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Hiç Bozuntuya Vermedi: Bursa'da Sevenleriyle Buluşan Bayhan Dengesini Kaybedip Sahnede Yere Düştü!

Hiç Bozuntuya Vermedi: Bursa'da Sevenleriyle Buluşan Bayhan Dengesini Kaybedip Sahnede Yere Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 13:34

2000’li yılların başında Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan Gürhan, o günden bu yana Türk müziğinde kendine has bir yer edinmiş isimlerden biri. Güçlü sesi, duygulu yorumları ve arabeskten popa uzanan tarzıyla farklı kesimlerden geniş bir dinleyici kitlesi yakalayan Bayhan, yaşadığı talihsiz kazayla gündeme geldi.

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İşte o anlar:

“Seninle Olmak Var Ya”, “Bana Sen Lazımsın”, “Müjgan” gibi şarkılara kattığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Bayhan sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor.

“Seninle Olmak Var Ya”, “Bana Sen Lazımsın”, “Müjgan” gibi şarkılara kattığı yorumlarla adından sıkça söz ettiren Bayhan sahneleriyle konuşulmaya devam ediyor.

Bayhan’ın Gassal dizisinin ikinci sezonunda seslendirdiği “Efendim İşitmedim”, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Tiryakinim gibi şarkılara kattığı yorumlarla adından bahsettiren Bayhan bu sefer gündeme Bursa konserindeki talihsiz kaza ile geldi.

Bursalı sevenleriyle buluşan Bayhan sahnede dengisini kaybetmesinin ardından sendeleyerek yere düştü.

Bursalı sevenleriyle buluşan Bayhan sahnede dengisini kaybetmesinin ardından sendeleyerek yere düştü.

Ekoltv'nin paylaştığı görüntülerde Bayhan'ın hiç bozuntuya vermeden şarkıya devam ettiği görüldü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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