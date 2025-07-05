Gözyaşları İçinde Paylaştı: Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tatil İçin Gittiği Dubai'de Araba Kazası Geçirdi!
Renkli kişiliği, estetik açıklamaları ve dobra tavırlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun, bu kez Dubai tatilinde yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi. Lüks oteller ve çöl safarileriyle dolu tatili beklenmedik bir kazayla gölgelenen Mika, burnu kanarken çektiği videoları paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada adını paylaştığı videolarıyla duyuran şimdi de Türkiye’nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun manşetlerde gördüğümüz isimlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak sevgilisi Batu ile Dubai'ye giden Mika başına gelen talihsiz kazayı paylaştı.
Bindikleri arabada kaza yapan, kafasını ve burnunu çarptığını söyleyen ismin tatili kabusa döndü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın