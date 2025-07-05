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Gözyaşları İçinde Paylaştı: Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tatil İçin Gittiği Dubai'de Araba Kazası Geçirdi!

Gözyaşları İçinde Paylaştı: Sosyal Medya Fenomeni Mika Raun Tatil İçin Gittiği Dubai'de Araba Kazası Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 16:38

Renkli kişiliği, estetik açıklamaları ve dobra tavırlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mika Raun, bu kez Dubai tatilinde yaşadığı korku dolu anlarla gündeme geldi. Lüks oteller ve çöl safarileriyle dolu tatili beklenmedik bir kazayla gölgelenen Mika, burnu kanarken çektiği videoları paylaşarak yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medyada adını paylaştığı videolarıyla duyuran şimdi de Türkiye’nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun manşetlerde gördüğümüz isimlerden.

Sosyal medyada adını paylaştığı videolarıyla duyuran şimdi de Türkiye’nin en çok konuşulan fenomenlerinden biri olan Mika Raun manşetlerde gördüğümüz isimlerden.

Açıklamaları, estetikleri ve özel hayatıyla sık sıka adından bahsettiren, sosyal medyayla da bir hayli iç içe olan Mika gündemin popüler isimlerinden biri.

Cinsiyet geçiş sürecini Tayland'da tamamlamayan ve paylaşımlarıyla konuşulan Mika Raun milyonlarla takipçiye sahip.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Mika, uzun bir süredir Batu isimli sevgilisiyle birlikteliğini de göz önünde yaşıyor.

Son olarak sevgilisi Batu ile Dubai'ye giden Mika başına gelen talihsiz kazayı paylaştı.

Bindikleri arabada kaza yapan, kafasını ve burnunu çarptığını söyleyen ismin tatili kabusa döndü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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