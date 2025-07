Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!

Sahnesine down sendromlu bir hayranını davet eden Emir Can, birlikte “Ali Cabbar” şarkısını playback eşliğinde söyledi. Hayranı şarkının her sözünü ezbere bilircesine söylerken, Emir Can arkada ona eşlik etti. Seyirciler alkışlarla karşılık verirken, sahnede oluşan anlar kalplere dokundu.