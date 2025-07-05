Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!
Müzik kariyerine Youtube’da yayınladığı akustik performanslarla başlayan, “Nalan”, “Ali Cabbar” ve “Can Dostum” gibi parçalarıyla milyonların kalbine ulaşan Emir Can İğrek, günümüzün sevilen isimlerinden biri.
Emir Can İğrek, konserinde yaşanan anlarla gündeme geldi. İzleyen herkesin kalbine dokunan o görüntülerde ünlü şarkıcı, down sendromlu bir hayranını sahneye davet etti; birlikte “Ali Cabbar”ı playback olarak söyleyen ikili tebessüm ettirdi!
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İşte o anlar:
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Samimi kişiliği ve içten şarkılarıyla genç kuşağın en çok sevdiği isimlerden biri olan Emir Can İğrek, bu kez şarkısıyla değil sahnedeki kalp ısıtan görüntüsüyle gündeme geldi.
Konserin bir diğer duygulandıran anı, hayranın Emir Can İğrek’in kolundaki bilekliği istemesiyle yaşandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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