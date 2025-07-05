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Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!

Down Sendromlu Hayranını Sahneye Alan Emircan İğrek'in Playback Yaptığı Anlar Kalpleri Sıcacık Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.07.2025 - 15:54

Müzik kariyerine Youtube’da yayınladığı akustik performanslarla başlayan, “Nalan”, “Ali Cabbar” ve “Can Dostum” gibi parçalarıyla milyonların kalbine ulaşan Emir Can İğrek, günümüzün sevilen isimlerinden biri.

Emir Can İğrek, konserinde yaşanan anlarla gündeme geldi. İzleyen herkesin kalbine dokunan o görüntülerde ünlü şarkıcı, down sendromlu bir hayranını sahneye davet etti; birlikte “Ali Cabbar”ı playback olarak söyleyen ikili tebessüm ettirdi!

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İşte o anlar:

Samimi kişiliği ve içten şarkılarıyla genç kuşağın en çok sevdiği isimlerden biri olan Emir Can İğrek, bu kez şarkısıyla değil sahnedeki kalp ısıtan görüntüsüyle gündeme geldi.

Samimi kişiliği ve içten şarkılarıyla genç kuşağın en çok sevdiği isimlerden biri olan Emir Can İğrek, bu kez şarkısıyla değil sahnedeki kalp ısıtan görüntüsüyle gündeme geldi.

Sahnesine down sendromlu bir hayranını davet eden Emir Can, birlikte “Ali Cabbar” şarkısını playback eşliğinde söyledi. Hayranı şarkının her sözünü ezbere bilircesine söylerken, Emir Can arkada ona eşlik etti. Seyirciler alkışlarla karşılık verirken, sahnede oluşan anlar kalplere dokundu.

Konserin bir diğer duygulandıran anı, hayranın Emir Can İğrek’in kolundaki bilekliği istemesiyle yaşandı.

Konserin bir diğer duygulandıran anı, hayranın Emir Can İğrek’in kolundaki bilekliği istemesiyle yaşandı.

Hiç düşünmeden, büyük bir içtenlikle bilekliğini çıkarıp hediye eden sanatçı, bu hareketiyle bir kez daha gönülleri kazandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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