Sinan Akçıl'ın Açık Kapılı Ayrılık Mesajına Ece Erken'den Manidar Gönderme: "Ajitasyondan Sıkıldım"

Magazin dünyasında oldukça şaşırtan bir haber olarak günlerce konuşulan Ece Erken ve Sinan Akçıl birlikteliği, daha konuşulması bitmemişken ayrılık haberiyle bir kez de şoke etti. Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıkmasıyla fark edilen ayrılık, Sinan Akçıl'ın açıklamasıyla da kesinleşmiş oldu. Ancak onun açık kapı bırakan açıklamasının ardından Ece Erken'den öyle bir açıklama geldi ki görenler epey manidar buldu.