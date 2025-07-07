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Sinan Akçıl'ın Açık Kapılı Ayrılık Mesajına Ece Erken'den Manidar Gönderme: "Ajitasyondan Sıkıldım"

Sinan Akçıl'ın Açık Kapılı Ayrılık Mesajına Ece Erken'den Manidar Gönderme: "Ajitasyondan Sıkıldım"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 00:24

Magazin dünyasında oldukça şaşırtan bir haber olarak günlerce konuşulan Ece Erken ve Sinan Akçıl birlikteliği, daha konuşulması bitmemişken ayrılık haberiyle bir kez de şoke etti. Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıkmasıyla fark edilen ayrılık, Sinan Akçıl'ın açıklamasıyla da kesinleşmiş oldu. Ancak onun açık kapı bırakan açıklamasının ardından Ece Erken'den öyle bir açıklama geldi ki görenler epey manidar buldu.

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Duyduğumuz anda şok olduğumuz Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın aşk haberinin etkisi henüz geçmemişti ki ayrılık haberi geldi.

Duyduğumuz anda şok olduğumuz Ece Erken ve Sinan Akçıl'ın aşk haberinin etkisi henüz geçmemişti ki ayrılık haberi geldi.

Bu aşk sebebiyle 'enişteci' ilan edilen Ece Erken'in uzun bir açıklama yapıp mutluluğunu paylaşmasının ardından yalnızca birkaç gün geçmişti ki ayrılık haberi geldi. Ece Erken'in Sinan Akçıl'ı takipten çıkmasıyla 'Acaba mı?' denilen ayrılık iddiaları Sinan Akçıl'ın açıklamasıyla kesinleşmiş oldu.

Detaylar:

Sinan Akçıl'ın Ece Erken'e övgüler yağdırdığı ve ayrıldıklarını açıkladığı paylaşımından sonra Ece Erken'den de bir paylaşım geldi.

Sinan Akçıl'ın Ece Erken'e övgüler yağdırdığı ve ayrıldıklarını açıkladığı paylaşımından sonra Ece Erken'den de bir paylaşım geldi.

Ancak Ece Erken'in paylaşımı Sinan Akçıl'ınki gibi açık kapı bırakan türden değildi. Kendi fotoğraflarını paylaşan Erken, açıklamaya 'Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum, bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım..yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik…🫠 (şarkı anlamsız gelebilir😂ama en sevdiğim şarkı :)' yazdı. Erken'in açıklaması oldukça manidar bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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