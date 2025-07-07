Ayşe Barım Davasında Flaş Karar: 11 Oyuncu ve Gazeteci Enver Aysever İçin Zorla Getirme Kararı Verildi
27 Ocak’ta tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 1 Ekim’e ertelenmesine karar verilmişti. Duruşmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlenmek üzere zorla getirilmesine karar verildi.
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Ayşe Barım davasında adliyede bulunan isimler de dahil olmak üzere 12 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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