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Ayşe Barım Davasında Flaş Karar: 11 Oyuncu ve Gazeteci Enver Aysever İçin Zorla Getirme Kararı Verildi

Ayşe Barım Davasında Flaş Karar: 11 Oyuncu ve Gazeteci Enver Aysever İçin Zorla Getirme Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 15:05 Son Güncelleme: 07.07.2025 - 15:52

27 Ocak’ta tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 1 Ekim’e ertelenmesine karar verilmişti. Duruşmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlenmek üzere zorla getirilmesine karar verildi.

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Ayşe Barım davasında adliyede bulunan isimler de dahil olmak üzere 12 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi.

Ayşe Barım davasında adliyede bulunan isimler de dahil olmak üzere 12 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Barım'ın 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim tarihine erteledi.

Duruşmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlenmek üzere zorla getirilmesine karar verildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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