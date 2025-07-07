Menajer Ayşe Barım Hakim Karşısında: “Bana Nasıl Bu Kadar Ağır İftira Atılabilir, Anlamıyorum”

Gezi Parkı'nı 'yönlendirdiği' iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı. Ayşe Barım hakim karşısında verdiği ifadesinde suçlamaları reddederek “Gezi Parkı’nda çok sayıda ünlü oyuncu vardı ve o oyuncular o dönem benimle çalışmıyordu” dedi.

Ayşe Barım ayrıca “Benim onur ve itibarım ülkeye olan sevgim ayaklar altına alındı. Buna isyan ediyorum. Ben Osman Kavala ile hiç tanışmamıştım. Gezi Parkı sürecinde hiç görüşmem yok. 2014 yılında Fatih Akın'ın film galasında görüştüm. HTS kayıtlarım açık...' dedi.

Yaşadığı hastalıklardan da bahseden menajer Ayşe Barım “161 gündür tutuklu yargılanıyorum. Buraya gitmeden tespit edilmiş çok ağır bir kalp rahatsızlığım ve beyin anevrizmam var. Kalbimde 6 ayrı rahatsızlık tespit edildi. Bütün bunlar olurken ben çok kötü koşullarda cezaevinde kalıyorum. 10 gün önce kollarım mosmordu. Bir buçuk aydır hastanede insani olmayan şartlarda sürünüyorum' dedi.

Ayşe Barım sağlık durumunu anlatırken kendisi de salondaki onlarca kişi de gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Cumhuriyet - Ekol TV