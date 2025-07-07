Menajer Ayşe Barım'ın Tutukluluk Halinin Devamına Karar Verildi
Menajer Ayşe Barım'ım Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 1 Ekim’e ertelendi.
Karar sonrası mahkeme salonundan çıkan ünlü isimlerin ağladıkları ve üzgün oldukları görüldü.
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27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
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Ayşe Barım’ın mahkemedeki ifadesi:
Mahkeme salonundan çıkan ünlü isimlerin üzgün olduğu ve ağladığı görüldü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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