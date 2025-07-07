Ekrem İmamoğlu'na Tepki Gösterdikten Sonra TRT'de Rol Alan Metin Yıldız, Ayşe Barım Davasında Tanık Oldu!

Metin Yıldız, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem olmuştu. Metin Yıldız, kendisine 'Neden bir şey paylaşmıyorsun?' diyenlere karşı, 'Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine... Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum... Soran olursa da söyleyin... Çok Yoğunum...' ifadelerini kullanmıştı.