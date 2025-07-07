Ekrem İmamoğlu'na Tepki Gösterdikten Sonra TRT'de Rol Alan Metin Yıldız, Ayşe Barım Davasında Tanık Oldu!
Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Metin Yıldız, bu açıklamalar sonrasında TRT’nin bir dizisinde rol almaya başlamıştı.
Ocak ayında tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’ın maskesinde Metin Yıldız’ın tanık olarak davaya katıldığı ortaya çıktı.
İşte detaylar…
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27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.
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Oyuncu Metin Yıldız’ın, Ayşe Barım davasında tanık olduğu ortaya çıktı.
Mahkemeye tanık olarak katılan Metin Yıldız'ın adliye koridorundan görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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