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Ekrem İmamoğlu'na Tepki Gösterdikten Sonra TRT'de Rol Alan Metin Yıldız, Ayşe Barım Davasında Tanık Oldu!

Ekrem İmamoğlu'na Tepki Gösterdikten Sonra TRT'de Rol Alan Metin Yıldız, Ayşe Barım Davasında Tanık Oldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2025 - 14:10

Son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan oyuncu Metin Yıldız, bu açıklamalar sonrasında TRT’nin bir dizisinde rol almaya başlamıştı. 

Ocak ayında tutuklandıktan sonra bugün ilk kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’ın maskesinde Metin Yıldız’ın tanık olarak davaya katıldığı ortaya çıktı. 

İşte detaylar…

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27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım 6 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım'ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.  Hakim karşısına çıkan Ayşe Barım’a destek olmak isteyen oyuncular Serenay Sarıkaya, Merve Dizdar, Hande Erçel, Bergüzar Korel, Hakan Kortaş ve Birce Akalay adliye koridorlarında görüntülendi.

Oyuncu Metin Yıldız’ın, Ayşe Barım davasında tanık olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Metin Yıldız’ın, Ayşe Barım davasında tanık olduğu ortaya çıktı.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım, bugün görülen ilk mahkemesinde sürpriz bir tanık olduğu ortaya çıktı. 

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamalar sonrasında TRT’de bir dizide rol almaya başlayan, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız, Ayşe Barım davasında tanık oldu.

Mahkemeye tanık olarak katılan Metin Yıldız'ın adliye koridorundan görüntüleri:

Metin Yıldız neden gündem olmuştu?

Metin Yıldız neden gündem olmuştu?

Metin Yıldız, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gündem olmuştu. Metin Yıldız, kendisine 'Neden bir şey paylaşmıyorsun?' diyenlere karşı, 'Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine... Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum... Soran olursa da söyleyin... Çok Yoğunum...' ifadelerini kullanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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