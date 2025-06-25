TRT'nin Dizi Kadrosuna Giren Metin Yıldız Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Karşılık Verdi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecindeki yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, bir dizi projesi için TRT ile anlaştı. Kendisini eleştirenlere ise 'küfürbazlar' diyerek sert bir karşılık verdi. O detaylar içeriğimizde 👇
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"Çok Güzel Hareketler Bunlar"dan tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde.
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Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde "zamanında benim telefonlarımı açmamıştı" şeklinde bir açıklama yaparak tepkilerin odağı haline gelmişti.
Bu sözlerden sonra İmamoğlu ile ilgili eleştirilerine sosyal medya üzerinden devam eden oyuncu, geçtiğimiz gün yeni bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.
Oyuncu bu kez de sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere sert bir karşılık verdi.
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