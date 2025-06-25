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TRT'nin Dizi Kadrosuna Giren Metin Yıldız Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Karşılık Verdi

TRT'nin Dizi Kadrosuna Giren Metin Yıldız Kendisini Eleştirenlere Çok Sert Karşılık Verdi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
25.06.2025 - 11:52

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecindeki yaptığı paylaşımla gündeme gelen oyuncu Metin Yıldız, bir dizi projesi için TRT ile anlaştı. Kendisini eleştirenlere ise 'küfürbazlar' diyerek sert bir karşılık verdi. O detaylar içeriğimizde 👇

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"Çok Güzel Hareketler Bunlar"dan tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde.

"Çok Güzel Hareketler Bunlar"dan tanıdığımız oyuncu Metin Yıldız, son dönemde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde.

Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde "zamanında benim telefonlarımı açmamıştı" şeklinde bir açıklama yaparak tepkilerin odağı haline gelmişti.

Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma sürecinde "zamanında benim telefonlarımı açmamıştı" şeklinde bir açıklama yaparak tepkilerin odağı haline gelmişti.

Oyuncunun sözleri şöyleydi:

'Merhaba Arkadaşlar,

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde... Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..  

Neden mi söyleyeyim;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz... Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım... Kazandı,  aramadım. Bir talepte bulunmadım... 2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dedi inandım. Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım oy verdim... Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım. 

Açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini aradım. Yazmadı.

Cevap geldi. Beyefendi yoğun. Tekrar aradım. Çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri...

Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine...  Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa da söyleyin... 

Çok Yoğunum...'

Bu sözlerden sonra İmamoğlu ile ilgili eleştirilerine sosyal medya üzerinden devam eden oyuncu, geçtiğimiz gün yeni bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.

Bu sözlerden sonra İmamoğlu ile ilgili eleştirilerine sosyal medya üzerinden devam eden oyuncu, geçtiğimiz gün yeni bir dizi projesi için TRT ile anlaştı.

Metin Yıldız TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alacak.

Oyuncu bu kez de sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere sert bir karşılık verdi.

Oyuncu bu kez de sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere sert bir karşılık verdi.

'Yıl 2022 TRT iç yapımlar sinema filmi.. aaaa bak görüyor musun ben de oynamışım o kadar da Ce Ha Pe li o kadar da Ekrem’ci O kadar da muhalifmişim lakin ne hikmetse TRT de görev vermişler.. 2018 ve 2020 de iki sinema filmi daha çekmişim TRT ye

Şimdi siz zannediyorsunuz ki TRT muhaliflere kapalı hayır TRT Vatanına Milletine Devletine küfredenlere kapalı.. şimdi dersinize iyi çalışın öyle gelin.. küfürbazlar sizi.'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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