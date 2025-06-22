İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecindeki Tavrı Eleştirilmişti: ÇGHB Oyuncusu Metin Yıldız TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde sessiz kalan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Yıldız, sessizliğinin sebebini eleştirilen bir açıklamayla yapmıştı. Beş yıldır Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığını söyleyen Yıldız, 'Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine... Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa da söyleyin...
Çok Yoğunum...' demiş ve açıklamasıyla tepki çekmişti.
Metin Yıldız'ın yeni projesi belli oldu. Metin Yıldız'ın TRT 1 dizisiyle anlaştığını dizinin yapımcısı açıkladı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde takipçileri tarafından eleştirilmişti.
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Metin Yıldız'ın yeni projesi belli oldu.
O paylaşım:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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