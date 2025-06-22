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İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecindeki Tavrı Eleştirilmişti: ÇGHB Oyuncusu Metin Yıldız TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!

İmamoğlu'nun Tutuklanma Sürecindeki Tavrı Eleştirilmişti: ÇGHB Oyuncusu Metin Yıldız TRT 1 Dizisiyle Anlaştı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.06.2025 - 00:27

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde sessiz kalan Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Yıldız, sessizliğinin sebebini eleştirilen bir açıklamayla yapmıştı. Beş yıldır Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığını söyleyen Yıldız, 'Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine...  Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :)  Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa da söyleyin... 

Çok Yoğunum...' demiş ve açıklamasıyla tepki çekmişti.

Metin Yıldız'ın yeni projesi belli oldu. Metin Yıldız'ın TRT 1 dizisiyle anlaştığını dizinin yapımcısı açıkladı.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Metin Yıldız, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecinde takipçileri tarafından eleştirilmişti.

Gözaltı ve tutuklanma sürecinde sessizliğini koruyan Metin Yıldız, neden sessiz kaldığını şu ifadelerle açıklamıştı:

'Merhaba Arkadaşlar,

Gerek sosyal medya hesaplarımdan gerek ise kişisel olarak yoğun bir talep alıyorum bu günlerde... Vay efendim ben neden sessiz kalıyormuşum vay efendim neden paylaşım yapmıyormuşum vay efendim boykota çağrı yapmıyormuşum vay efendim vay vay ki vay..  

Neden mi söyleyeyim;

Fotoğrafta elinde mikrofon olan arkadaşı hiç biriniz tanımıyordunuz... Beylikdüzü Belediye Başkan Adayıydı yıl 2014 yanında ben vardım... Kazandı,  aramadım. Bir talepte bulunmadım... 2019'da Fatsa'daydım, pandemi vardı. 'Her Şey Çok Güzel Olacak' dedi inandım. Anamı babamı bıraktım, 2000 km yol yaptım oy verdim... Kazandı. İki sene sonra bir sinema filmi, sanat için aradım. 

Açmadı. Mesaj Attım. Dönmedi. Kalemini aradım. Yazmadı.

Cevap geldi. Beyefendi yoğun. Tekrar aradım. Çok yoğun. Mail attım. Maalesef çok çok çok yoğun kendileri...

Beş senedir yoğun asla ulaşamıyoruz kendilerine...  Bakıyorum, o gün yanında olmayanlar etrafında. Hepsi beraber yoğun bir takım sanatsal faaliyetler :) Şimdi buraya yazıyorum. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyenlere... Soran olursa da söyleyin... 

Çok Yoğunum...'

Metin Yıldız'ın yeni projesi belli oldu.

Metin Yıldız'ın yeni projesi belli oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi kadrosuna katılan Metin Yıldız'ın haberini dizinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin verdi. Özekin, paylaşımı X hesabından yaptı. ÇGHB'nin bir başka eski oyuncusu Metin Keçeci de Vefa Sultan dizisinin kadrosuna katılmıştı.

O paylaşım:

O paylaşım:
twitter.com

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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