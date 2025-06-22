Aşk mı, Kırgınlık mı? Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın Aycan Yanaç Hamlesi Herkesi Şaşırttı!

Adem'in Aycan'la yakınlığı da 'aşk' iddiasıyla gündeme gelen meselelerden biriydi. Adem'in 'sarı fırtınam' dediği Aycan'la yakınlığı yarışmanın finaline yaklaşırken bozulmuş ve ikilinin arkadaşlığı da bitmişti.

Hürriyet Pazar'da Hakan Gence'nin konuğu olan Adem Kılıççı, adadaki aşk iddialarıyla ilgili de konuştu. Hakan Gence'nin 'Adada hiç aşık oldun mu?' sorusunu yanıtlayan Adem Kılıççı şu cevabı verdi: 'Survivor'da kimseye aşık olmadım. Bu yıl adım birçok kişiyle çıkmış, elimi kimin omzuna attıysam, kime sarıldıysam, kiminle sevindiysem... Medeni bir toplumuz insanlar birbirine sarılabilir, sevinebilir.'