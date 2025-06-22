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Aşk mı, Kırgınlık mı? Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın Aycan Yanaç Hamlesi Herkesi Şaşırttı!

Aşk mı, Kırgınlık mı? Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın Aycan Yanaç Hamlesi Herkesi Şaşırttı!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2025 - 22:01

Art arda aşk iddiaları yayılan Survivor 2025'te 6 aylık mücadelenin kazananı olan Adem, ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Adada Aycan'la yakınlıkları dikkat çeken Adem'in Aycan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hürriyet Pazar'da Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan Adem Kılıççı, 'Adada hiç aşık oldun mu?' sorusunu yanıtladı.

Kaynak: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Xh9O6...
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Survivor'da 6 aylık mücadele sona erdi, Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Survivor'da 6 aylık mücadele sona erdi, Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.

Batuhan Karacakaya ile finale kalan Adem Kılıççı ikinci kez Survivor şampiyonu olmaya hak kazandı. 6 ay boyunca en güçlü adaylardan biri olarak görülen Adem'in bir diğer iddialı yarışmacı olan Batuhan'a karşı finalde elde ettiği başarı son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Sezon boyunca pek çok iddianın ortaya atıldığı Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen yarışmacılar oldu.

Sezon boyunca pek çok iddianın ortaya atıldığı Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen yarışmacılar oldu.

Adem'in Aycan'la yakınlığı da 'aşk' iddiasıyla gündeme gelen meselelerden biriydi. Adem'in 'sarı fırtınam' dediği Aycan'la yakınlığı yarışmanın finaline yaklaşırken bozulmuş ve ikilinin arkadaşlığı da bitmişti.

Hürriyet Pazar'da Hakan Gence'nin konuğu olan Adem Kılıççı, adadaki aşk iddialarıyla ilgili de konuştu. Hakan Gence'nin 'Adada hiç aşık oldun mu?' sorusunu yanıtlayan Adem Kılıççı şu cevabı verdi: 'Survivor'da kimseye aşık olmadım. Bu yıl adım birçok kişiyle çıkmış, elimi kimin omzuna attıysam, kime sarıldıysam, kiminle sevindiysem... Medeni bir toplumuz insanlar birbirine sarılabilir, sevinebilir.'

Röportajın yayınlanmasının ardından Adem'in Aycan'ı Instagram'da takipten çıktığı öğrenildi.

Röportajın yayınlanmasının ardından Adem'in Aycan'ı Instagram'da takipten çıktığı öğrenildi.

Aycan da kendisine sorulan ilişki iddialarına 'Ona ağabey diyordum. Adem ağabey ile belki aramız düzelir.' diye yanıt vermişti. İkili arasındaki buzlar erir mi bilemiyoruz ama Adem son hamlesiyle bu küslükte daha kararlı gibi görünüyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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