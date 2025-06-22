Aşk mı, Kırgınlık mı? Survivor Şampiyonu Adem Kılıççı'nın Aycan Yanaç Hamlesi Herkesi Şaşırttı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Xh9O6...
Art arda aşk iddiaları yayılan Survivor 2025'te 6 aylık mücadelenin kazananı olan Adem, ikinci kez şampiyon olmayı başardı. Adada Aycan'la yakınlıkları dikkat çeken Adem'in Aycan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hürriyet Pazar'da Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet programına konuk olan Adem Kılıççı, 'Adada hiç aşık oldun mu?' sorusunu yanıtladı.
Kaynak: Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet
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Survivor'da 6 aylık mücadele sona erdi, Survivor 2025'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu.
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Sezon boyunca pek çok iddianın ortaya atıldığı Survivor'da aşk yaşadığı iddia edilen yarışmacılar oldu.
Röportajın yayınlanmasının ardından Adem'in Aycan'ı Instagram'da takipten çıktığı öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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