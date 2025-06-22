Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Show TV'nin Yeni Dizisi Bulutların Üzerinde'nin Başrolü Oldu!
Kaynak: https://x.com/dedikoducucocuk/status/...
En güçlü rakibini alt edip cuma günlerinin hatta çoğu zaman haftanın zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bir karakteri ayrı gündem olan dizide birtakım ayrılıklar yaşanacak ve diziye yeni oyuncular katılacak. Dizide yer alan oyuncular da yepyeni projelerle karşımıza çıkıyor.
Bu kez de dizinin kötü karakterlerinden birinin yeni sezonda başrol olarak yine Show TV'de izleyiciyle buluşacağı iddia edildi.
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3 yıl önce hayatımıza giren ve muhtemelen bir daha da çıkmayacak Kızılcık Şerbeti, gelecek sezon da izleyici karşısına çıkacak.
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Geçtiğimiz sezon diziye adeta bir bela olarak giren Görkem karakterinin yaşattıkları da sezon finali etkisi yaratmıştı.
Güzel oyuncu Özge Özacar'ın yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Bulutların Üzerinde dizisinin başrolü olduğu iddia edildi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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