Kızılcık Şerbeti Oyuncusu Show TV'nin Yeni Dizisi Bulutların Üzerinde'nin Başrolü Oldu!

En güçlü rakibini alt edip cuma günlerinin hatta çoğu zaman haftanın zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bir karakteri ayrı gündem olan dizide birtakım ayrılıklar yaşanacak ve diziye yeni oyuncular katılacak. Dizide yer alan oyuncular da yepyeni projelerle karşımıza çıkıyor.

Bu kez de dizinin kötü karakterlerinden birinin yeni sezonda başrol olarak yine Show TV'de izleyiciyle buluşacağı iddia edildi.