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Gelecek Sezon Survivor All Star'a Katılacağı İddia Edilmişti: Turabi'den İddialara Net Yanıt!

Gelecek Sezon Survivor All Star'a Katılacağı İddia Edilmişti: Turabi'den İddialara Net Yanıt!

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.06.2025 - 23:05

Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor'dan erken ayrılmıştı. Yeniden yarışmaya katılacağı iddia edilse de Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini ve bu sebeple yarışmaya katılamayacağını söyleyen Turabi, Almanya Exatlon'a katılmıştı. Bir kez daha gelecek sezon All Star formatında düzenleneceği iddia edilen Survivor'a katılacağı söylentiler arasında yer alan Turabi, fotoğraflı paylaşımıyla yeni adresini açıkladı.

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Survivor'ın her daim en çok gündem olan isimlerinden biri olan Turabi, geçen sene katıldığı Survivor'dan erken ayrılmıştı.

Survivor'ın her daim en çok gündem olan isimlerinden biri olan Turabi, geçen sene katıldığı Survivor'dan erken ayrılmıştı.

Sağlık sorunları sebebiyle ayrıldığı söylenen Turabi yaptığı açıklamalarla akılları karıştırmıştı. Bir eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın adını yazdıktan sonra Acun Ilıcalı'nın kendisine tepki gösterdiğini, yarışma sonrasında engellediğini söyleyen Turabi'nin adı Survivor'la anılmaya devam etti.

Daha önce Survivor 2025'e katılacağı iddia edilen Turabi, Acun Ilıcalı'nın engelini kaldırması durumunda katılabileceğini dile getirmişti.

Daha önce Survivor 2025'e katılacağı iddia edilen Turabi, Acun Ilıcalı'nın engelini kaldırması durumunda katılabileceğini dile getirmişti.

Daha sonra şarkıcılığa soyunan Turabi Çamkıran bir daha yarışmaya katılmayacağını söylese de gelecek sezon All Star formatında yapılacağı söylenen Survivor'la bir kez daha anıldı. Survivor All Star'a katılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşen Turabi'nin yeni adresi belli oldu.

Turabi, yaptığı paylaşımla The Challenge 41'de yarışacağını açıkladı.

Turabi, yaptığı paylaşımla The Challenge 41'de yarışacağını açıkladı.

'Onlarla karşılaşmanın tek bir nedeni var, onları yenmek' açıklamasıyla paylaşım yapan Turabi, böylece iddialara yanıt vermiş oldu. The Challenge 41'in 30 Temmuz'da MTV'de yayınlanacağını da belirtti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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