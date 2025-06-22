Gelecek Sezon Survivor All Star'a Katılacağı İddia Edilmişti: Turabi'den İddialara Net Yanıt!
Survivor'ın en iddialı isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz sezon katıldığı Survivor'dan erken ayrılmıştı. Yeniden yarışmaya katılacağı iddia edilse de Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini ve bu sebeple yarışmaya katılamayacağını söyleyen Turabi, Almanya Exatlon'a katılmıştı. Bir kez daha gelecek sezon All Star formatında düzenleneceği iddia edilen Survivor'a katılacağı söylentiler arasında yer alan Turabi, fotoğraflı paylaşımıyla yeni adresini açıkladı.
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Survivor'ın her daim en çok gündem olan isimlerinden biri olan Turabi, geçen sene katıldığı Survivor'dan erken ayrılmıştı.
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Daha önce Survivor 2025'e katılacağı iddia edilen Turabi, Acun Ilıcalı'nın engelini kaldırması durumunda katılabileceğini dile getirmişti.
Turabi, yaptığı paylaşımla The Challenge 41'de yarışacağını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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