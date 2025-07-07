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3 Gün Değilmiş: Ece Erken'in Kendisini Silmesinin Ardından Ayrılık Açıklaması Sinan Akçıl'dan Geldi!

3 Gün Değilmiş: Ece Erken'in Kendisini Silmesinin Ardından Ayrılık Açıklaması Sinan Akçıl'dan Geldi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.07.2025 - 20:14

Çok değil birkaç gün önce birlikte görüntülenen ve aşklarıyla gündeme oturan Ece Erken ve Sinan Akçıl çiftinde kara bulutlar görünmeye başlamıştı. 'Enişteci' denerek tepki çeken Ece Erken, çok mutlu olduğuna dair uzunca bir açıklama yapmış, 'Bırakın mutlu olayım.' demişti. Ancak yalnızca birkaç gün sonra Sinan Akçıl'ı takipten çıkmasıyla da yeni bir şaşkınlık yaratmıştı.

Ece Erken'in takipten çıkmasının ardından ayrılık açıklaması Sinan Akçıl'dan geldi. Ece Erken'e övgüler yağdıran Sinan Akçıl, kendilerini eleştirenlere de ağır sözler söyledi.

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Magazin gündemine bomba gibi oturan Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Magazin gündemine bomba gibi oturan Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Neler olduğunu kısaca hatırlatmak gerekirse, havaalanında el ele görüntülenen Ece Erken ve Sinan Akçıl ikilisi magazin camiasını şoke etmişti. Bunun en büyük sebebi de Ece Erken'in yıllar önce Sinan Akçıl'ı konuk ettiği bir programda 'Eniştem' diyerek sarılmasıydı. Tabii bu video kısa sürede yayılınca Ece Erken uzuuuunca bir açıklama yaparak 'Bırakın da mutlu olayım' demişti.

Ancak ne olduysa dün oldu; Ece Erken, Sinan Akçıl'ı takipten çıktı!

Ancak ne olduysa dün oldu; Ece Erken, Sinan Akçıl'ı takipten çıktı!

Magazin dünyasının hızına yetişmek elbette zor ama tüm tepkileri karşısına alıp mutluluğu üzerine uzun açıklamalar yapan ve fotoğraf paylaşan Ece Erken'in ne olup da Sinan Akçıl'ı takipten çıktığı merak ediliyordu. Elbette bu durum ayrılık iddialarını da gündeme getirmişti.

Detaylar:

Çok değil yalnızca bir gün sonra ayrılık açıklaması Sinan Akçıl'dan geldi.

Çok değil yalnızca bir gün sonra ayrılık açıklaması Sinan Akçıl'dan geldi.

'İlişkileri üç gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece üç gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1,

İki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona 'enişteci' diyerek 'yalan' söyleyen geri zekalılar, 'iftira' atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü en başta bu müthiş 'anne'yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır, ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun 'Dedikodu cesaret istemez.''

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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