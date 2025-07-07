3 Gün Değilmiş: Ece Erken'in Kendisini Silmesinin Ardından Ayrılık Açıklaması Sinan Akçıl'dan Geldi!

'İlişkileri üç gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece üç gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu 1,

İki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona 'enişteci' diyerek 'yalan' söyleyen geri zekalılar, 'iftira' atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü en başta bu müthiş 'anne'yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır, ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun 'Dedikodu cesaret istemez.''