3 Gün Değilmiş: Ece Erken'in Kendisini Silmesinin Ardından Ayrılık Açıklaması Sinan Akçıl'dan Geldi!
Çok değil birkaç gün önce birlikte görüntülenen ve aşklarıyla gündeme oturan Ece Erken ve Sinan Akçıl çiftinde kara bulutlar görünmeye başlamıştı. 'Enişteci' denerek tepki çeken Ece Erken, çok mutlu olduğuna dair uzunca bir açıklama yapmış, 'Bırakın mutlu olayım.' demişti. Ancak yalnızca birkaç gün sonra Sinan Akçıl'ı takipten çıkmasıyla da yeni bir şaşkınlık yaratmıştı.
Ece Erken'in takipten çıkmasının ardından ayrılık açıklaması Sinan Akçıl'dan geldi. Ece Erken'e övgüler yağdıran Sinan Akçıl, kendilerini eleştirenlere de ağır sözler söyledi.
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Magazin gündemine bomba gibi oturan Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Ancak ne olduysa dün oldu; Ece Erken, Sinan Akçıl'ı takipten çıktı!
Çok değil yalnızca bir gün sonra ayrılık açıklaması Sinan Akçıl'dan geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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