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Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Dizisi Eşref Rüya Oldu: Bir Ayda 300 Bini Aşkın Paylaşım Geldi!

Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Dizisi Eşref Rüya Oldu: Bir Ayda 300 Bini Aşkın Paylaşım Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.07.2025 - 12:24

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, kısa sürede büyük kitlelere ulaşan dizilerden oldu. Yayına başladığı günden, sezon finali bölümüne kadar soluksuz takip edilen işlerdendi. Sezon finali ise geçtiğimiz ay gerçekleşti. Haziran ayı sosyal medya verileri incelendiğinde en çok konuşulan dizinin Eşref Rüya olduğu ortaya çıktı! Gelin detaylara geçelim…

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Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!

Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!

İlk kez bir araya gelen ikilinin enerjisi ve uyumu öylesine sevildi ki, izleyiciler bir an olsun ekran başından ayrılmak istemedi. Eşref Tek karakterinin hikayesi de bir başka etkileyici unsur olmuştu.

Tüm bunlar sonucunda Eşref Rüya, Haziran ayında sosyal medyada rekora koştu.

Tüm bunlar sonucunda Eşref Rüya, Haziran ayında sosyal medyada rekora koştu.

Haziran ayında Eşref Rüya dizisi için 368 binin üzerinde paylaşım yapıldığı öğrenildi. Böylelikle Haziran’ın en çok konuşulanı olarak isimlerini yazdırdılar!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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