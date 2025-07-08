Sosyal Medyanın En Çok Konuşulan Dizisi Eşref Rüya Oldu: Bir Ayda 300 Bini Aşkın Paylaşım Geldi!
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, kısa sürede büyük kitlelere ulaşan dizilerden oldu. Yayına başladığı günden, sezon finali bölümüne kadar soluksuz takip edilen işlerdendi. Sezon finali ise geçtiğimiz ay gerçekleşti. Haziran ayı sosyal medya verileri incelendiğinde en çok konuşulan dizinin Eşref Rüya olduğu ortaya çıktı! Gelin detaylara geçelim…
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Başrollerini Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Eşref Rüya, reytinglerde de yüksekten uçtu!
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Tüm bunlar sonucunda Eşref Rüya, Haziran ayında sosyal medyada rekora koştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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