Final Kararı Tepki Çekmişti: Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün Bu Hafta Ekrana Gelmeyeceği Açıklandı!

Gün birincisi olduğu hafta final kararı alınan Çift Kişilik Oda'nın bu hafta 7. bölümü ekrana gelecekti. Tıpkı Leyla dizisinde olduğu gibi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda da reklam geliri düşüklüğü sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi gün birincisi olsa dahi, Altuntaş'ın haberine göre her yeni bölüm yayınında ortalama 4 – 5 milyonluk reklam toplayabildiği için zarar ediyor. Dizilerin maliyetinin yaklaşık 15 milyondan başlaması da zararın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.