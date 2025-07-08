onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararı Tepki Çekmişti: Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün Bu Hafta Ekrana Gelmeyeceği Açıklandı!

Final Kararı Tepki Çekmişti: Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün Bu Hafta Ekrana Gelmeyeceği Açıklandı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.07.2025 - 14:46

NOW TV'nin yaz sezonu için yaptığı ve başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alınmıştı. İzleyicinin tepkisiyle karşılaşan kararın ardından bir şok daha yaşandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek 7. bölümü NOW TV'nin yayın akışından çıkarıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.

Ancak reytinglerin yazın da etkisiyle 3 bandının üstüne çıkamaması sebebiyle NOW TV dizi için 8. bölümde final kararı aldı. Karar sosyal medyada büyük tepki çekmesine rağmen karardan dönülmedi ve önce Ulaş Tuna Astepe, ardından Devrim Özkan NOW TV resmi hesabını takipten çıktılar.

Çift Kişilik Oda izleyicilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı, dizinin bu hafta yayınlanması planlanan 7. bölümü yayın akışından kaldırıldı.

Çift Kişilik Oda izleyicilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı, dizinin bu hafta yayınlanması planlanan 7. bölümü yayın akışından kaldırıldı.

Gün birincisi olduğu hafta final kararı alınan Çift Kişilik Oda'nın bu hafta 7. bölümü ekrana gelecekti. Tıpkı Leyla dizisinde olduğu gibi, Birsen Altuntaş'ın haberine göre Çift Kişilik Oda da reklam geliri düşüklüğü sebebiyle bu hafta ekrana gelmeyecek. Dizi gün birincisi olsa dahi, Altuntaş'ın haberine göre her yeni bölüm yayınında ortalama 4 – 5 milyonluk reklam toplayabildiği için zarar ediyor. Dizilerin maliyetinin yaklaşık 15 milyondan başlaması da zararın büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın