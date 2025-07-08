Final Kararı Tepki Çekmişti: Çift Kişilik Oda'nın Yeni Bölümünün Bu Hafta Ekrana Gelmeyeceği Açıklandı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/g...
NOW TV'nin yaz sezonu için yaptığı ve başrollerini Devrim Özkan ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alınmıştı. İzleyicinin tepkisiyle karşılaşan kararın ardından bir şok daha yaşandı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek 7. bölümü NOW TV'nin yayın akışından çıkarıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi aslında eğlenceli konusuyla beğeni toplamıştı.
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Çift Kişilik Oda izleyicilerini üzecek bir gelişme daha yaşandı, dizinin bu hafta yayınlanması planlanan 7. bölümü yayın akışından kaldırıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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