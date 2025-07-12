Star TV’nin Yeni Dizisi Çarpıntı’dan Sürpriz Oyuncu Hamlesi!
Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisine, yeni isim dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizideki Emel karakteri için ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı. Şerif Sezer, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Okan Cabalar’ın kadrosunda bulunduğu Çarpıntı dizisi şimdiden nabızları yükseltti. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kerem Bürsin ile Lizge Cömert arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.
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Yeni isim de Ceren Taşçı oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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