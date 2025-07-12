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Star TV’nin Yeni Dizisi Çarpıntı’dan Sürpriz Oyuncu Hamlesi!

Star TV’nin Yeni Dizisi Çarpıntı’dan Sürpriz Oyuncu Hamlesi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 16:56

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan Çarpıntı dizisine, yeni isim dahil oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizideki Emel karakteri için ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı. Şerif Sezer, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Okan Cabalar’ın kadrosunda bulunduğu Çarpıntı dizisi şimdiden nabızları yükseltti. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kerem Bürsin ile Lizge Cömert arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

Kerem Bürsin ile Lizge Cömert arasındaki yaş farkı gündem olmuştu.

Cast ise artık yavaş yavaş netleşiyor. Çekimlerin haftaya gerçekleşeceği planlanıyor. Dizi oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle sosyal medyada konuşuluyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun yeni dizisi olması epey ilgi çekmişti.

Yeni isim de Ceren Taşçı oldu.

Yeni isim de Ceren Taşçı oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ceren Taşçı dizide Emel karakterine hayat verecek. Yani Şeref Sezer’in oynayacağı Figen karakterinin kızı olarak onu izleyeceğiz. Kendisi ekranların özlenen yüzüydü.

Şimdiden reytingleri bol olsun diyelim!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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