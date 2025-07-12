Squid Game 3. Sezon Rekor Kırdı! Yayınlandıktan 10 Gün Sonra 106 Milyon İzlenme
Squid Game ilk sezonundan bu yana aynı ilgiyi korumayı başardı. İlk sezonun etkisi aylar sürmüş, çok geçmeden ikinci sezon yayınlanmıştı. Dizi, ikinci sezonuyla da adından söz ettirmişti. Şimdiyse üçüncü sezonu ile karşımızda. Netflix’in tüm dünyada olay yaratan dizisi Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla platformun rekorlarını altüst etti. Kısa sürede gelen izlenme sayısı karşısında şaşkınlık yaşandı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Independent
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Yeni sezonun günler içerisinde gördüğü ilgi Netflix tarihinde bir ilk oldu.
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Yeşil eşofmanlara veda etsek de, Squid Game son sezonuyla etkisini bir kez daha tüm dünyaya hissettirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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