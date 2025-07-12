onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Squid Game 3. Sezon Rekor Kırdı! Yayınlandıktan 10 Gün Sonra 106 Milyon İzlenme

Squid Game 3. Sezon Rekor Kırdı! Yayınlandıktan 10 Gün Sonra 106 Milyon İzlenme

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
12.07.2025 - 15:44

Squid Game ilk sezonundan bu yana aynı ilgiyi korumayı başardı. İlk sezonun etkisi aylar sürmüş, çok geçmeden ikinci sezon yayınlanmıştı. Dizi, ikinci sezonuyla da adından söz ettirmişti. Şimdiyse üçüncü sezonu ile karşımızda. Netflix’in tüm dünyada olay yaratan dizisi Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla platformun rekorlarını altüst etti. Kısa sürede gelen izlenme sayısı karşısında şaşkınlık yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonun günler içerisinde gördüğü ilgi Netflix tarihinde bir ilk oldu.

Yeni sezonun günler içerisinde gördüğü ilgi Netflix tarihinde bir ilk oldu.

27 Haziran’da izleyiciyle buluşan yeni sezon, yalnızca 10 gün içinde 106,3 milyon izlenmeye ulaşarak İngilizce Olmayan Diziler arasında en hızlı çıkışı yapan yapım oldu.

Yeşil eşofmanlara veda etsek de, Squid Game son sezonuyla etkisini bir kez daha tüm dünyaya hissettirdi.

Yeşil eşofmanlara veda etsek de, Squid Game son sezonuyla etkisini bir kez daha tüm dünyaya hissettirdi.

Variety’nin verilerine göre, dizi bu performansıyla Netflix’in 10 günlük izlenme rekorunu kırdı ve kendi kategorisinde zirveye yerleşti. Ayrıca üçüncü sezon, yayına girdiği ilk hafta itibarıyla Netflix’in hizmet verdiği tüm ülkelerde “En Popüler 10” listelerinde birinci sıraya oturmayı başaran ilk dizi unvanını da kazandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın