Squid Game 3. Sezon Rekor Kırdı! Yayınlandıktan 10 Gün Sonra 106 Milyon İzlenme

Squid Game ilk sezonundan bu yana aynı ilgiyi korumayı başardı. İlk sezonun etkisi aylar sürmüş, çok geçmeden ikinci sezon yayınlanmıştı. Dizi, ikinci sezonuyla da adından söz ettirmişti. Şimdiyse üçüncü sezonu ile karşımızda. Netflix’in tüm dünyada olay yaratan dizisi Squid Game, üçüncü ve final sezonuyla platformun rekorlarını altüst etti. Kısa sürede gelen izlenme sayısı karşısında şaşkınlık yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent