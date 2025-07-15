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Son Yaz Fanları Buraya: Yasemin Yazıcı Sevgilisi Onur Tuna'yla Nasıl Tanıştıklarını İlk Defa Anlattı!

Son Yaz Fanları Buraya: Yasemin Yazıcı Sevgilisi Onur Tuna'yla Nasıl Tanıştıklarını İlk Defa Anlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.07.2025 - 08:52

Son dönemin en gözde çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna aşkı, hem ekranlardan hem de magazin manşetlerinden düşmüyor! “Son Yaz” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Yazıcı, dizinin ardından sadece kariyerinde değil, özel hayatında da büyük bir sıçrama yaşadı. Genç oyuncu, kalbini başarılı oyuncu Onur Tuna’ya kaptırdı ve ikili uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta paylaşımlarıyla beğeni toplayan çiftin tanışma hikayesini ise Yasemin Yazıcı anlattı!

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Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen, izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinen dizilerden biri olan “Son Yaz”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınmış yapımlardan biri.

Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen, izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinen dizilerden biri olan “Son Yaz”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınmış yapımlardan biri.

2021’de FOX TV’de yayın hayatına başlayan dizi; suç, adalet, aşk ve aile ekseninde şekillenen güçlü senaryosuyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Alperen Duymaz, Ali Atay ve Funda Eryiğit, Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin yer aldığı yapımda, dikkat çeken isimlerden biri de Yasemin Yazıcı oldu.

Yasemin Yazıcı, dizide canlandırdığı Naz Yaman karakteriyle adeta parladı. Genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Yazıcı, izleyiciden tam not almıştı.

Yasemin Yazıcı, Son Yaz’la birlikte oyunculuk kariyerinde de büyük bir sıçrama yaşarken, kendisinin aşk hayatı da o dönem bambaşka bir yöne evrildi.

Yasemin Yazıcı, Son Yaz’la birlikte oyunculuk kariyerinde de büyük bir sıçrama yaşarken, kendisinin aşk hayatı da o dönem bambaşka bir yöne evrildi.

Son dönemin karizmatik oyuncularından Onur Tuna ile genç ve başarılı isimlerden Yasemin Yazıcı’nın aşkı magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü! 2022 yazında başlayan bu ilişki, ilk olarak Filipinler tatilinden paylaştıkları karelerle ortaya çıktı. İkili, gözlerden uzak bir tatil planlasa da sosyal medyada paylaştıkları benzer arka planlı fotoğraflar aşk söylentilerini alevlendirdi. Çok geçmeden Onur Tuna, Yasemin’in doğum gününü “Güzel sevgilim…” notuyla kutlayarak ilişkiyi resmen ilan etti. Ne dizide partnerdiler ne de aynı projede çalıştılar ama yolları bir şekilde kesişti ve kısa sürede güçlü bir bağ kurdular. 

El ele alışveriş yaparken görüntülenmeleri, ardından birlikte gittikleri etkinlikler ve seyahatlerle ilişkilerini daha da göz önüne taşımaları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aşkları hızla ciddiye binen çift, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Onur Tuna’nın bu aşk sayesinde bambaşka bir enerjiye büründüğü, Yasemin’in ise hem güzelliği hem de doğal tavırlarıyla dikkat çektiği yorumları sosyal medyada sıkça yer aldı. Henüz evlilik yolunda bir adım atmadılar ama ikilinin uyumu, “yakında nikah masasına otururlar mı?” sorularını akıllara düşürmeye başladı bile!

İkili son olarak Yasemin Yazıcı'nın aşk dolu paylaşımıyla gündeme gelmişti, biz de detaylardan bahsetmiştik:

Yasemin Yazıcı ise ilk kez sevgilisi Onur Tuna ile nasıl tanıştığını anlattı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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