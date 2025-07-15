Son Yaz Fanları Buraya: Yasemin Yazıcı Sevgilisi Onur Tuna'yla Nasıl Tanıştıklarını İlk Defa Anlattı!

Son dönemin karizmatik oyuncularından Onur Tuna ile genç ve başarılı isimlerden Yasemin Yazıcı’nın aşkı magazin dünyasına adeta bomba gibi düştü! 2022 yazında başlayan bu ilişki, ilk olarak Filipinler tatilinden paylaştıkları karelerle ortaya çıktı. İkili, gözlerden uzak bir tatil planlasa da sosyal medyada paylaştıkları benzer arka planlı fotoğraflar aşk söylentilerini alevlendirdi. Çok geçmeden Onur Tuna, Yasemin’in doğum gününü “Güzel sevgilim…” notuyla kutlayarak ilişkiyi resmen ilan etti. Ne dizide partnerdiler ne de aynı projede çalıştılar ama yolları bir şekilde kesişti ve kısa sürede güçlü bir bağ kurdular.

El ele alışveriş yaparken görüntülenmeleri, ardından birlikte gittikleri etkinlikler ve seyahatlerle ilişkilerini daha da göz önüne taşımaları, hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Aşkları hızla ciddiye binen çift, sosyal medyada da en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Onur Tuna’nın bu aşk sayesinde bambaşka bir enerjiye büründüğü, Yasemin’in ise hem güzelliği hem de doğal tavırlarıyla dikkat çektiği yorumları sosyal medyada sıkça yer aldı. Henüz evlilik yolunda bir adım atmadılar ama ikilinin uyumu, “yakında nikah masasına otururlar mı?” sorularını akıllara düşürmeye başladı bile!