Son Yaz Fanları Buraya: Yasemin Yazıcı Sevgilisi Onur Tuna'yla Nasıl Tanıştıklarını İlk Defa Anlattı!
Son dönemin en gözde çiftlerinden Yasemin Yazıcı ve Onur Tuna aşkı, hem ekranlardan hem de magazin manşetlerinden düşmüyor! “Son Yaz” dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Yazıcı, dizinin ardından sadece kariyerinde değil, özel hayatında da büyük bir sıçrama yaşadı. Genç oyuncu, kalbini başarılı oyuncu Onur Tuna’ya kaptırdı ve ikili uzun süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor.
Geçtiğimiz hafta paylaşımlarıyla beğeni toplayan çiftin tanışma hikayesini ise Yasemin Yazıcı anlattı!
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Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen, izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinen dizilerden biri olan “Son Yaz”, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla hafızalara kazınmış yapımlardan biri.
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Yasemin Yazıcı, Son Yaz’la birlikte oyunculuk kariyerinde de büyük bir sıçrama yaşarken, kendisinin aşk hayatı da o dönem bambaşka bir yöne evrildi.
Yasemin Yazıcı ise ilk kez sevgilisi Onur Tuna ile nasıl tanıştığını anlattı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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