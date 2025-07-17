Kızılcık Şerbeti'nin Vefalıları Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'ndan Meslektaşları Emre Törün'e Son Veda!

Uzun yıllar hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak sanat dünyasında adından bahsettiren Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Emre Törün, rol aldığı pek çok unutulmaz yapımla izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Hudutsuz Sevda gibi popüler dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan deneyimli oyuncu, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

Okan Mermer'in görüntülerine göre, son yolculuğuna uğurlanan ismin sevenleri gözyaşlarını tutamadı.