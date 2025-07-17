Kızılcık Şerbeti'nin Vefalıları Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu'ndan Meslektaşları Emre Törün'e Son Veda!
Uzun yıllar hem seslendirme sanatçısı hem de oyuncu olarak sanat dünyasında adından bahsettiren Emre Törün, 53 yaşında hayatını kaybetti. Türk televizyonlarının sevilen yüzlerinden biri olan Emre Törün, rol aldığı pek çok unutulmaz yapımla izleyicilerin hafızalarında yer edinmişti. Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Hudutsuz Sevda gibi popüler dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi kazanan deneyimli oyuncu, ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.
Okan Mermer'in görüntülerine göre, son yolculuğuna uğurlanan ismin sevenleri gözyaşlarını tutamadı.
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Emre Törün, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserinin karaciğere sıçraması sonucu 15 Temmuz 2025’te Balıkesir’in Akçay ilçesindeki evinde hayatını kaybetti.
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Müjde Uzman Emre Törün'ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Kızılcık Şerbeti'nin bir diğer eski oyuncularından Sibel Taşçıoğlu da Emre Törün'ün cenaze törenine katıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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