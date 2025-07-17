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Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz: İrem Sak'ın Eski Sevgililerini Tek Tek İnceliyoruz!

Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz: İrem Sak'ın Eski Sevgililerini Tek Tek İnceliyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 18:07

Türk televizyonlarının en sempatik ve yetenekli isimlerinden biri olan İrem Sak, oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da merak konusu. Sahne ışıklarının altında parlayan bu güzel yıldız, magazin gündeminin gözde isimlerinden biri olsa da aşk hayatını hep gizemli tuttu. Peki, İrem Sak'ın sevgilileri kim? Gelin detaylara birlikte bakalım!

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İlk yıllarından itibaren rol aldığı projelerde doğal ve samimi oyunculuğuyla kalplerde taht kuran İrem Sak yetenekleri ile hepimizi mest etmeyi başarmış isimlerden biri.

İlk yıllarından itibaren rol aldığı projelerde doğal ve samimi oyunculuğuyla kalplerde taht kuran İrem Sak yetenekleri ile hepimizi mest etmeyi başarmış isimlerden biri.

'Kardeş Payı”, “Geniş Aile” gibi dizilerle adını geniş kitlelere duyuran, komedi yeteneği ve sıcak tavrıyla hem ekranda hem tiyatro sahnesinde vazgeçilmezlerinden olan, kariyerinde zirveyi yakalayan İrem, özel hayatını ise magazinden uzak tutmayı tercih ediyor.

İrem Sak için gerçek çıkış noktası şüphesiz ki Gülse Birsel imzalı “Yalan Dünya” dizisi oldu.

İrem Sak için gerçek çıkış noktası şüphesiz ki Gülse Birsel imzalı “Yalan Dünya” dizisi oldu.

Dizide hayat verdiği Tülay karakteri, hem komedisiyle güldürdü hem de sempatikliğiyle milyonların kalbine dokundu. Kaprisli ama kırılgan, sivri dilli ama içten olan Tülay, İrem Sak’ın oyunculuğuyla adeta ete kemiğe büründü. O dönem ekran karşısındaki seyirci kadar magazin dünyası da Tülay’a kilitlendi.

Dizinin yayınlandığı yıllarda İrem Sak, her hafta ekranların gündemine otururken, özel hayatı da mercek altına alınmaya başlandı.

İrem Sak, aşk konusunda sakin bir rota izliyor. Magazin sayfalarını süsleyen dedikodulara karşın, kendisi özel hayatına dair açıklamalarını her zaman dengede tutmayı başarıyor.

İrem Sak, aşk konusunda sakin bir rota izliyor. Magazin sayfalarını süsleyen dedikodulara karşın, kendisi özel hayatına dair açıklamalarını her zaman dengede tutmayı başarıyor.

“Yalan Dünya”daki Tülay karakteriyle yıldızını parlatan İrem Sak, bu rolün ardından uzun süre konuşuldu. Ancak onun kadar ilgi çeken bir başka konu daha var: Aşk hayatı!

Her zaman özel hayatını korumaya özen gösteren İrem Sak, zaman zaman adı aşk dedikodularına karışsa da, ilişkilerini magazin rüzgarına kaptırmadan yaşamayı tercih etti. Ancak bu onun aşk hayatının hiç konuşulmadığı anlamına gelmiyor. İşte, İrem Sak’ın sevgili dosyasına dair bilinenler, bilinmeyenler ve kulislerde fısıldananlar…

"Hiç Aşk Yaşamadım" İtirafı!

"Hiç Aşk Yaşamadım" İtirafı!

2017 yılında verdiği samimi bir röportajda Sak, şunları söyledi:

'Hiç aşk yaşamadım ama platonik aşklarım çok.'

“Bir erkeği beğenirsem teklif beklerim… İlk adımı ben attım, sonu hüsranla bitti”

Bu  ifadeler İrem Sak'ın aşk hayatını daha da merak konusu haline getirse de o dönem ortaya somut bir ilişki çıkmadı.

İrem Sak & Uraz Kaygılaroğlu: Rol Arkadaşlığı Aşka mı Dönüştü?

İrem Sak & Uraz Kaygılaroğlu: Rol Arkadaşlığı Aşka mı Dönüştü?

İrem Sak ile Uraz Kaygılaroğlu, 2016 yapımı romantik komedi filmi “Dönerse Senindir” setinde tanışıp dost olmuşlardı. Ancak 2020 yılında gelen sosyal medya hamlesi, ikili hakkında magazin dünyasında “acaba bu ikili arasında bir şeyler oldu mu?” dedikodularını gündeme getirdi.

O dönemden itibaren sosyal medya etkileşimleri ve zaman zaman aynı sosyal çevrede görülmeleri, aralarında samimi bir dostluk olduğunu gösteriyordu. Ancak 2020 yılında yaşanan bir sosyal medya hamlesi, bu ilişkinin sadece arkadaşlık boyutunda mı kaldığı yoksa farklı bir yöne mi evrildiği konusunda kafaları karıştırdı. Nisan 2020'de Uraz Kaygılaroğlu’nun, İrem Sak’ı Instagram’dan takipten çıkarması dikkat çekti. Sak da bu hamleyi karşılıksız bırakmadı Bu beklenmedik durum “eski dostlar arasında bir küslük mü var?” ya da “gizli aşk son mu buldu?” gibi soruları beraberinde getirdi.

Daha önce de Sak’ın sosyal medyada paylaştığı yılan küpeli bir fotoğrafın altına Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı“Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” yorum ve ikilinin arasındaki atışmalar ise manşetlere yerleştirmişti.

 Tüm bu olaylara rağmen, ne İrem Sak ne de Uraz Kaygılaroğlu bu söylentilere dair herhangi bir açıklama yapmadı. İkilinin zaman zaman aynı davetlerde ya da projelerde yer alması dışında, ilişkilerinin özel bir boyutu olduğuna dair net bir kanıt ortaya çıkmadı.

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“3 Yıldır Sevgilim Yok”

“3 Yıldır Sevgilim Yok”

2020’de bir programda İrem Sak, son ilişkisini 2017'de yaşamış olduğunu ve o zamandan beri partneri olmadığını açıkladı:

“En son 2017’de sevgilim oldu, ayrıldık. 3 yıldır sevgilim yok.”

“Sektörden biriydi.”

Bu açıklama magazin dünyasında eski ilişkilerin kim olduğu konusunda spekülasyonlara yol açtı.

Beklenmedik Kaos: Fotoğrafçı Erdi Doğan

Beklenmedik Kaos: Fotoğrafçı Erdi Doğan

2020 yılında katıldığı bir programda “En son 2017’de sevgilim oldu, sektörden biriydi” diyen İrem Sak, bu sözleriyle magazin dünyasında adeta bir bomba etkisi yaratmıştı. Bu açıklamanın ardından herkesin aklında aynı soru belirdi: O gizemli “sektörden biri” kimdi?

Kulislerde en çok konuşulan isim ise, moda ve ünlüler dünyasında tanınan bir fotoğrafçı olan Erdi Doğan'dı. Özellikle manken ve oyuncularla yakın çevresiyle bilinen fotoğrafçı o dönemlerde hem İrem Sak hem de Didem Soydan ile bağlantılı olarak gündeme gelmişti.

İddialara göre, 2017 yılında İrem Sak ile Erdi Doğan arasında duygusal bir birliktelik yaşandı. Ancak ilişkileri, Erdi Doğan’ın manken Didem Soydan ile yakınlaşmasıyla sona erdi. Magazin kulislerinde konuşulana göre İrem Sak, sevgilisinin kendisinden habersiz bir şekilde Didem Soydan ile birlikte olduğunu gazetelerden öğrendi.

Bu olay hem Sak’ı derinden üzmüş hem de yakın çevresinde bir değişlikliğe yol açmıştı. İrem Sak’ın bir süre Didem Soydan ile de görüşmediği söylenmişti.

İrem Sak bu ilişkiye dair hiçbir zaman açık bir isim vermedi. Ancak zamanlamalar, sektörden biri olması ve yaşanan olayların 2017’ye denk gelmesi sebebiyle Erdi Doğan ismi öne çıktı.

İddialar hiçbir zaman doğrulanmadı; ancak medyada hala en çok konuşulan “eski sevgili adayı” olarak Erdi Doğan ismi geçiyor.

Furkan Korkmaz ile Devam Eden İlişki: Yaş Farkları Olay Oldu!

Furkan Korkmaz ile Devam Eden İlişki: Yaş Farkları Olay Oldu!

İrem Sak ile NBA yıldızı Furkan Korkmaz, 2021 yılından beri magazin gündeminin en dikkat çeken çiftlerinden biri. İlk etapta gözlerden uzak başlayan bu aşk, zamanla samimiyetleri ve paylaşımlarıyla herkesi büyüledi.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz’ın ilişkisi magazin dünyasında sıkça konuşulurken, en çok gündeme gelen konulardan biri de aralarındaki yaş farkı oldu. İrem Sak 1986, Furkan Korkmaz ise 1997 doğumlu; yani aralarında tam 11 yıllık bir yaş farkı bulunuyor. Önceki açıklamalarında, yaş farkının kendileri için bir anlam ifade etmediğini belirten ikili ilişkilerini doyasıya yaşıyor!

Furkan Korkmaz’ın 2024 yılında Monaco’ya transfer olmasıyla birlikte, İrem Sak'ın Türkiye'yi terk edeceği söylenmişti. İkilinin birlikte Monaco’da yaşamaya başlayacağı iddiası, magazin dünyasında “Bu aşk ciddi!” yorumlarını beraberinde getirdi. Çift, sosyal medyadan gizledikleri aşkları ve zaman zaman magazine yansıyan pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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