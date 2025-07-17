Aşk Defterini Masaya Yatırıyoruz: İrem Sak'ın Eski Sevgililerini Tek Tek İnceliyoruz!

İrem Sak ile Uraz Kaygılaroğlu, 2016 yapımı romantik komedi filmi “Dönerse Senindir” setinde tanışıp dost olmuşlardı. Ancak 2020 yılında gelen sosyal medya hamlesi, ikili hakkında magazin dünyasında “acaba bu ikili arasında bir şeyler oldu mu?” dedikodularını gündeme getirdi.

O dönemden itibaren sosyal medya etkileşimleri ve zaman zaman aynı sosyal çevrede görülmeleri, aralarında samimi bir dostluk olduğunu gösteriyordu. Ancak 2020 yılında yaşanan bir sosyal medya hamlesi, bu ilişkinin sadece arkadaşlık boyutunda mı kaldığı yoksa farklı bir yöne mi evrildiği konusunda kafaları karıştırdı. Nisan 2020'de Uraz Kaygılaroğlu’nun, İrem Sak’ı Instagram’dan takipten çıkarması dikkat çekti. Sak da bu hamleyi karşılıksız bırakmadı Bu beklenmedik durum “eski dostlar arasında bir küslük mü var?” ya da “gizli aşk son mu buldu?” gibi soruları beraberinde getirdi.

Daha önce de Sak’ın sosyal medyada paylaştığı yılan küpeli bir fotoğrafın altına Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı“Kalbinin güzelliği küpelerinize yansımış” yorum ve ikilinin arasındaki atışmalar ise manşetlere yerleştirmişti.

Tüm bu olaylara rağmen, ne İrem Sak ne de Uraz Kaygılaroğlu bu söylentilere dair herhangi bir açıklama yapmadı. İkilinin zaman zaman aynı davetlerde ya da projelerde yer alması dışında, ilişkilerinin özel bir boyutu olduğuna dair net bir kanıt ortaya çıkmadı.