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Oyuncu Mehmet Ali Tuncer 57 Yaşında Hayatını Kaybetti

Oyuncu Mehmet Ali Tuncer 57 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2025 - 19:58

Tiyatro ve dizi dünyasının sevilen isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayata veda ederek sanat camiasını derin bir yasa boğdu. Uzun süredir kalp rahatsızlığıyla mücadele eden usta oyuncu, 17 Temmuz 2025’te geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Türk tiyatrosu ve televizyonuna sayısız değerli yapım kazandıran Tuncer, unutulmaz performanslarıyla her zaman izleyicinin kalbinde yaşamaya devam edecek.

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Mehmet Ali Tuncer'in uzun süredir kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkarken ünlü isim 57 yaşında hayata veda etti.

Mehmet Ali Tuncer'in uzun süredir kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkarken ünlü isim 57 yaşında hayata veda etti.

'The İmam', 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre', 'Konstantin'in Şifreleri', 'Dur Yolcu', 'Aşkımızda Ölüm Var' ve 'Çarli İş Başında' adlı yapımlarda rol alan oyuncu ani vefatıyla sevenlerini yasa boğdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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