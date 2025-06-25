MasterChef'te Şu Ana Kadarki En İyi Yemeği Yapan Ayla Canpunar'ın İsveç'te İkinci Olduğu Anlar Ortaya Çıktı!

Ayla, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermiş:

'Ne yazık ki benim için sonuna kadar gitmedi...

Kendimi tamamen duygulardan arınmış hissediyorum. Adımı duymadığım anda, tüm başarılarım, ilerleyişim, iradem ve hayalim sanki bin parçaya ayrıldı. Bu sezon boyunca gerçekten her şeyimi verdim. Her yarışmada kalbimle yemek yaptım, çünkü bu benim en büyük ve tek hayalimdi – dokuz yaşımdan beri.

Seçmelerden Gävle’ye kadar gelmek bile benim için bir zaferdi ama finalde olup kazanmak için HER ŞEYİ yapacağımı biliyordum. Haftalarca en büyük hayalini gerçekleştirmek için savaş verip, bitiş çizgisine bu kadar yaklaşmışken düşmek kolay değildi. Gerçekten de “yağı satıp parasını kaybetmek” gibiydi.

Bu, hayatımdaki en büyük hayal kırıklığıydı.

Ama kendimle inanılmaz gurur duyuyorum; yarışma boyunca gösterdiğim başarı ve gelişimle gurur duyuyorum.

20 yaşında İsveç’in MasterChef finalinde yarışıp ikinci olabilmekten gerçekten çok gururluyum.

Biliyorum ki bu benim için son değil – bu sadece bir başlangıç ve beni son görüşünüz olmayacak!

Tabii ki kazanan Christin’i de gönülden tebrik ediyorum!

Beni destekleyen, tezahürat yapan, mesaj atan HERKESE teşekkür etmek istiyorum.

Bana gönderdiğiniz sevgiyle adeta sevgi yağmuruna tutulduğum için sonsuz minnettarım!

Çekimler sırasında yanımda olan, bana güç ve sevgi veren, mücadeleye devam etmemi sağlayan tüm sevdiklerime teşekkür ederim – kim olduğunuzu biliyorsunuz ve size ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle anlatamam!

Hayalimi gerçekleştirmem ve tutkumun peşinden gidebilmem için bana bu fırsatı veren tüm prodüksiyon ekibine de teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu mümkün olmazdı!

Bu yolculuğu birlikte geçirdiğimiz tüm ekibe teşekkür ederim – sizlerle bu deneyimi yaşamak ve hayat boyu sürecek dostluklar kurmak benim için bir onurdu.

Son olarak, bana inanan @mischabilling, @tomsjostedt ve @markusaujalay’a binlerce teşekkür! 🤍'