MasterChef'te Şu Ana Kadarki En İyi Yemeği Yapan Ayla Canpunar'ın İsveç'te İkinci Olduğu Anlar Ortaya Çıktı!
Ön eleme turu süren MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümüne Ayla Canpunar'ın yemeği damga vurdu. Kaşığı son anda kaçıran yarışmacı MasterChef İsveç'te 2. olduğunu belirtti. Canpunar'ın şampiyonluğu kaçırdığı anlar ve yaptığı paylaşım ortaya çıktı.
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MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.
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Ayla Canpunar, 2021 yılında katıldığı MasterChef İsveç'te ikinci olduğu an hissettiklerini o dönem Instagram hesabından paylaşmış.
Ayla, şampiyonluğu kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulmuş.
Henüz 20 yaşında kazandığı bu büyük başarının ardından belki de bu kez MasterChef Türkiye şampiyonu olur, kim bilir?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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