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MasterChef'te Şu Ana Kadarki En İyi Yemeği Yapan Ayla Canpunar'ın İsveç'te İkinci Olduğu Anlar Ortaya Çıktı!

MasterChef'te Şu Ana Kadarki En İyi Yemeği Yapan Ayla Canpunar'ın İsveç'te İkinci Olduğu Anlar Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 14:57

Ön eleme turu süren MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümüne Ayla Canpunar'ın yemeği damga vurdu. Kaşığı son anda kaçıran yarışmacı MasterChef İsveç'te 2. olduğunu belirtti. Canpunar'ın şampiyonluğu kaçırdığı anlar ve yaptığı paylaşım ortaya çıktı.

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MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.

MasterChef'te şeflerin "şu ana kadarki en iyi yemek" yorumunu alan ve kaşığı son anda kaçıran Ayla Canpunar gündem oldu.

Programın dün akşamki bölümüne katılan yarışmacı şimdiden favori isimlerden biri olarak görülmeye başladı. Ayla Canpunar, daha önce katıldığı MasterChef İsveç'te ikinci olduğunu dile getirdi.

Ayla Canpunar, 2021 yılında katıldığı MasterChef İsveç'te ikinci olduğu an hissettiklerini o dönem Instagram hesabından paylaşmış.

Ayla Canpunar, 2021 yılında katıldığı MasterChef İsveç'te ikinci olduğu an hissettiklerini o dönem Instagram hesabından paylaşmış.

Ayla, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermiş:

'Ne yazık ki benim için sonuna kadar gitmedi...

Kendimi tamamen duygulardan arınmış hissediyorum. Adımı duymadığım anda, tüm başarılarım, ilerleyişim, iradem ve hayalim sanki bin parçaya ayrıldı. Bu sezon boyunca gerçekten her şeyimi verdim. Her yarışmada kalbimle yemek yaptım, çünkü bu benim en büyük ve tek hayalimdi – dokuz yaşımdan beri.

Seçmelerden Gävle’ye kadar gelmek bile benim için bir zaferdi ama finalde olup kazanmak için HER ŞEYİ yapacağımı biliyordum. Haftalarca en büyük hayalini gerçekleştirmek için savaş verip, bitiş çizgisine bu kadar yaklaşmışken düşmek kolay değildi. Gerçekten de “yağı satıp parasını kaybetmek” gibiydi.

Bu, hayatımdaki en büyük hayal kırıklığıydı.

Ama kendimle inanılmaz gurur duyuyorum; yarışma boyunca gösterdiğim başarı ve gelişimle gurur duyuyorum.

20 yaşında İsveç’in MasterChef finalinde yarışıp ikinci olabilmekten gerçekten çok gururluyum.

Biliyorum ki bu benim için son değil – bu sadece bir başlangıç ve beni son görüşünüz olmayacak!

Tabii ki kazanan Christin’i de gönülden tebrik ediyorum!

Beni destekleyen, tezahürat yapan, mesaj atan HERKESE teşekkür etmek istiyorum.

Bana gönderdiğiniz sevgiyle adeta sevgi yağmuruna tutulduğum için sonsuz minnettarım!

Çekimler sırasında yanımda olan, bana güç ve sevgi veren, mücadeleye devam etmemi sağlayan tüm sevdiklerime teşekkür ederim – kim olduğunuzu biliyorsunuz ve size ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle anlatamam!

Hayalimi gerçekleştirmem ve tutkumun peşinden gidebilmem için bana bu fırsatı veren tüm prodüksiyon ekibine de teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu mümkün olmazdı!

Bu yolculuğu birlikte geçirdiğimiz tüm ekibe teşekkür ederim – sizlerle bu deneyimi yaşamak ve hayat boyu sürecek dostluklar kurmak benim için bir onurdu.

Son olarak, bana inanan @mischabilling, @tomsjostedt ve @markusaujalay’a binlerce teşekkür! 🤍'

Ayla, şampiyonluğu kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulmuş.

Henüz 20 yaşında kazandığı bu büyük başarının ardından belki de bu kez MasterChef Türkiye şampiyonu olur, kim bilir?

Henüz 20 yaşında kazandığı bu büyük başarının ardından belki de bu kez MasterChef Türkiye şampiyonu olur, kim bilir?

Dün akşamki yayında en büyük hedefinin MasterChef Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyleyen Ayla, aynı zamanda en zorunun da Türkiye'deki program olduğunu dile getirdi. Ayla, İsveç'teki MasterChef yalnızca 13 haftada tamamlandığını da dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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