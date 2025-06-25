Kansere Yakalandığını Açıklayan Spiker Sabri Ugan Yoğun Bakıma Kaldırıldı

62 yaşındaki usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç aydır kanserle mücadele ettiğini şu cümlelerle duyurmuştu:

'Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim”