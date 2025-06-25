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Kansere Yakalandığını Açıklayan Spiker Sabri Ugan Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Kansere Yakalandığını Açıklayan Spiker Sabri Ugan Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
25.06.2025 - 12:40

Kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın entübe edildiği öğrenildi. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan 'Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor' dedi.

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Şampiyonlar Ligi programıyla hafızalara kazınan spor medyasın ünlü spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı

Şampiyonlar Ligi programıyla hafızalara kazınan spor medyasın ünlü spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı

62 yaşındaki usta isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üç aydır kanserle mücadele ettiğini şu cümlelerle duyurmuştu:

'Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemli sebebi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim”

Entübe edildi

Entübe edildi

Ugan'ın entübe edildiği öğrenildi. 62 yaşındaki spikerin entübe edilmesinin nedeni beyin damarlarındaki tıkanıklık olarak açıklandı. (İbrahim Haskoloğlu)

Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının son durumuna dair ise 'Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor' dedi.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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