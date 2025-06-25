Kansere Yakalandığını Açıklayan Spiker Sabri Ugan Yoğun Bakıma Kaldırıldı
Kanser tedavisi gören ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın entübe edildiği öğrenildi. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan 'Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor' dedi.
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Şampiyonlar Ligi programıyla hafızalara kazınan spor medyasın ünlü spikeri Sabri Ugan, kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı
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Entübe edildi
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