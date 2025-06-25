Dedesinin İzinden Gitmiş: Şevval Sam'ın 7 Yaşında Kanun Çalan Miniğe Gösterdiği Saygı Takdir Topladı!
NOW TV'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz programına dün akşam 7 yaşındaki minik yetenek damga vurdu. Kanun virtüözü Aytaç Doğan'ın torunu olan aynı isimli minik Aytaç Doğan yeteneğini konuşturdu. Başta Şevval Sam olmak üzere tüm jüri üyeleri Doğan'a büyük saygı gösterdi.
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Yetenek Sizsiniz Türkiye NOW TV ekranlarında Türkiye'nin yeni yeteneğini aramaya devam ediyor.
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Programın dün akşam yayınlanan bölümüne damga vuran isim kanun çalma konusundaki yeteneğiyle kendine hayran bırakan Aytaç Doğan oldu.
Öncelikle o anları izlemek isteyenler için şöyle bırakalım:
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Kanuni virtüözü Aytaç Doğan da torununun yeteneğini "Gurur" diyerek paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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On marifet Şevval, değerli gerçek sanatçı, Şevval candır