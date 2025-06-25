Bir Hata mı Oldu? Survivor 2026 Videosunun Altında Eski Yarışmacıların İsminin Yer Aldığı İddia Edildi

Şu anki videoda yalnızca 'Hayatının macerasına hazır mısın? Hemen tv8basvuru.com adresine gir, başvurunu yap ve kendi hikayenin kahramanı ol.🔥#Survivor #TV8 #ACUNMEDYA' açıklaması yer alırken, X kullanıcıları video ilk paylaşıldığı sırada altında bu isimlerin yer aldığını iddia etti. Kırmızı ve Mavi takım için yazılan isimlerin ortak özelliği hepsinin Survivor 2024'te yer almış olması. Ne dersiniz, bu isimler 2026'ya da katılır mı?