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Bir Hata mı Oldu? Survivor 2026 Videosunun Altında Eski Yarışmacıların İsminin Yer Aldığı İddia Edildi

Bir Hata mı Oldu? Survivor 2026 Videosunun Altında Eski Yarışmacıların İsminin Yer Aldığı İddia Edildi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 10:29

Survivor 2026 için hazırlıklar başladı, hatta ilk tanıtım ve başvuru videosu dün resmi hesaptan yayınlandı. All Star olacağına dair iddialara da cevap niteliğinde olan videoyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Survivor'ın sıkı takibi sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığı sırada Survivor 2024 yarışmacılarının bir bölümünün adının yer aldığını iddia etti.

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Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.

Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.

Teklif gittiği iddia edilen yarışmacıların sayısının her geçen gün artmasının ardından dün akşam Survivor 2026'nın ilk tanıtımı ve başvuru videosu yayınlandı. Videoda formatın All Star olmadığı görüldü.

Detaylar:

Survivor'ın sıkı takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığında altında bu bilgilerin yer aldığını iddia etti.

Survivor'ın sıkı takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığında altında bu bilgilerin yer aldığını iddia etti.

Şu anki videoda yalnızca 'Hayatının macerasına hazır mısın? Hemen tv8basvuru.com adresine gir, başvurunu yap ve kendi hikayenin kahramanı ol.🔥#Survivor #TV8 #ACUNMEDYA' açıklaması yer alırken, X kullanıcıları video ilk paylaşıldığı sırada altında bu isimlerin yer aldığını iddia etti. Kırmızı ve Mavi takım için yazılan isimlerin ortak özelliği hepsinin Survivor 2024'te yer almış olması. Ne dersiniz, bu isimler 2026'ya da katılır mı?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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