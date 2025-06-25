Bir Hata mı Oldu? Survivor 2026 Videosunun Altında Eski Yarışmacıların İsminin Yer Aldığı İddia Edildi
Survivor 2026 için hazırlıklar başladı, hatta ilk tanıtım ve başvuru videosu dün resmi hesaptan yayınlandı. All Star olacağına dair iddialara da cevap niteliğinde olan videoyla ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Survivor'ın sıkı takibi sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığı sırada Survivor 2024 yarışmacılarının bir bölümünün adının yer aldığını iddia etti.
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Survivor 2025'in Adem'in şampiyonluğuyla son bulmasının ardından 2026 hazırlıkları başladı.
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Survivor'ın sıkı takipçisi olan sosyal medya kullanıcıları, video ilk yayınlandığında altında bu bilgilerin yer aldığını iddia etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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