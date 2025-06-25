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Konu Futbol Olunca Şovunu Yaptı: Acun Ilıcalı Güven Bana'da Dünya Kupası Şampiyonlarını Tek Tek Saydı

Konu Futbol Olunca Şovunu Yaptı: Acun Ilıcalı Güven Bana'da Dünya Kupası Şampiyonlarını Tek Tek Saydı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2025 - 11:30

Her yıl en güvenilir ünlülerden biri seçilen Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı kısa sürede büyük ses getirmeyi başardı. Programın ikinci ünlü konukları olan Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler dün akşamki bölümde de hem kahkahaya boğdu hem de bazı sorulardaki bilgileriyle hayranlık uyandırdı. O sorulardan biri de beklendiği üzere futbol sorusuydu. Acun Ilıcalı'nın adeta şov yaptığı futbol sorusunda 'FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur?' diye soruldu. Ilıcalı, tüm Dünya Kupası şampiyonlarını tek tek saydı!

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En güvenilir ünlülerden biri olan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana, salı akşamları ATV'de yayınlanıyor.

En güvenilir ünlülerden biri olan Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana, salı akşamları ATV'de yayınlanıyor.

Daha önce sunduğu ve kimi zaman şaşkınlık yaratan yarışmacılarıyla gündem olan Güven Bana, bir kez daha beğeni toplamayı başardı. Ünlü isimlerin de katıldığı programda dün akşam Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler vardı.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler ikilisi dün akşam elendi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yarışmaya devam eden Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler ikilisi dün akşam elendi.

Ancak Acun Ilıcalı, elenmeden önce futbol sorusuyla adeta şov yaptı. Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler birbirine güvenerek Milli Takımlar kategorisinde en zor soruyu seçti. 'FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur?' sorusu üzerine tüm Dünya Kupası şampiyonlarını tek tek sayan Acun Ilıcalı futbol bilgisi ve yaptığı şovla programa damga vurdu.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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mehmetkaya_68

İnanmıyorum kadının fotosu yine aynı. Hem bu kadına neden güveneyimki?

Thistle

Futbolla ilgili 12 yaşında bir çocuk bile sayabilir.