Konu Futbol Olunca Şovunu Yaptı: Acun Ilıcalı Güven Bana'da Dünya Kupası Şampiyonlarını Tek Tek Saydı

Her yıl en güvenilir ünlülerden biri seçilen Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı kısa sürede büyük ses getirmeyi başardı. Programın ikinci ünlü konukları olan Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler dün akşamki bölümde de hem kahkahaya boğdu hem de bazı sorulardaki bilgileriyle hayranlık uyandırdı. O sorulardan biri de beklendiği üzere futbol sorusuydu. Acun Ilıcalı'nın adeta şov yaptığı futbol sorusunda 'FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur?' diye soruldu. Ilıcalı, tüm Dünya Kupası şampiyonlarını tek tek saydı!