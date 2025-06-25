Oyunculuk Defterini Kapattığını Söyleyen Fulya Zenginer Setlere Dönüş Şartını Açıkladı!
Bir dönem oyunculuk yapan Fulya Zenginer şimdilerde tamamen sosyal medyaya yönelmiş durumda. Birçok diziyle tanınan Zenginer uzun zamandır da herhangi bir projede yer almıyor. Magazin Burada'dan Samet Aday'ın haberine göre, katıldığı bir etkinlikte sorulara yanıt verden Fulya Zenginer oyunculuk defterini kapattığını söylerken setlere dönüş şartını da açıkladı.
Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday
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Rol aldığı dizilerle tanınırlık elde eden Fulya Zenginer uzun zamandır herhangi bir dizide rol almıyor.
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Oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Zenginer artık tamamen sosyal medyaya odaklandı.
İlk başta "Dönmem" diyen Fulya Zenginer "Anca Milan bana 'Anne bir şeyler oyna, seni izleyeceğim' o zaman" şartını koştu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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