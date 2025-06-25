Oyunculuk Defterini Kapattığını Söyleyen Fulya Zenginer Setlere Dönüş Şartını Açıkladı!

Sosyal medya üzerinden içerik üretip fenomen haline gelen ünlü isim, paylaşımları kadar aile hayatıyla da ilgi çekti. 2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile nikah masasına oturan Zenginer, 2022'nin Mayıs ayında da oğlu Milan'ı kucağına almıştı.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikle görüntülenen Fulya Zenginer'e yeni sezondaki planları soruldu. 'Ben ekranlara dönmüyorum. Milan'la çok güzel bir hayatım var bunu bozmak istemiyorum. Oyunculukla ilgili içimde ateşim de yok' diyen fenomene bir de 'Ne olursa ekrana dönersiniz?' sorusu yöneltildi.