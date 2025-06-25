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Oyunculuk Defterini Kapattığını Söyleyen Fulya Zenginer Setlere Dönüş Şartını Açıkladı!

Oyunculuk Defterini Kapattığını Söyleyen Fulya Zenginer Setlere Dönüş Şartını Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 12:52

Bir dönem oyunculuk yapan Fulya Zenginer şimdilerde tamamen sosyal medyaya yönelmiş durumda. Birçok diziyle tanınan Zenginer uzun zamandır da herhangi bir projede yer almıyor. Magazin Burada'dan Samet Aday'ın haberine göre, katıldığı bir etkinlikte sorulara yanıt verden Fulya Zenginer oyunculuk defterini kapattığını söylerken setlere dönüş şartını da açıkladı. 

Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday

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Rol aldığı dizilerle tanınırlık elde eden Fulya Zenginer uzun zamandır herhangi bir dizide rol almıyor.

Rol aldığı dizilerle tanınırlık elde eden Fulya Zenginer uzun zamandır herhangi bir dizide rol almıyor.

İki Aile, Küçük Kadınlar ve Benim İçin Üzülme gibi dizilerle tanıdığımız Fulya Zenginer son olarak 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı'yla televizyon ekranlarına gelmişti. Televizyon projelerinin ardından sinemaya da yönelen ünlü isim 2023 yapımı Ölümüne Aşk'tan sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti.

Oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Zenginer artık tamamen sosyal medyaya odaklandı.

Oyunculuk kariyerini rafa kaldıran Zenginer artık tamamen sosyal medyaya odaklandı.

Sosyal medya üzerinden içerik üretip fenomen haline gelen ünlü isim, paylaşımları kadar aile hayatıyla da ilgi çekti. 2019 yılında sanatçı Kuntay Evren ile nikah masasına oturan Zenginer, 2022'nin Mayıs ayında da oğlu Milan'ı kucağına almıştı. 

Geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikle görüntülenen Fulya Zenginer'e yeni sezondaki planları soruldu. 'Ben ekranlara dönmüyorum. Milan'la çok güzel bir hayatım var bunu bozmak istemiyorum. Oyunculukla ilgili içimde ateşim de yok' diyen fenomene bir de 'Ne olursa ekrana dönersiniz?' sorusu yöneltildi.

İlk başta "Dönmem" diyen Fulya Zenginer "Anca Milan bana 'Anne bir şeyler oyna, seni izleyeceğim' o zaman" şartını koştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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