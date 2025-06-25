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Kimler Geldi Kimler Geçti Yıldızı Boran Kuzum Eski Dizilere Olan Özlemini Vurgularken Maliyetten Yakındı!

Kimler Geldi Kimler Geçti Yıldızı Boran Kuzum Eski Dizilere Olan Özlemini Vurgularken Maliyetten Yakındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 11:10

Netflix'in ses getiren yapımlarından biri olan Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisiyle büyük beğeni toplayan Boran Kuzum bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Performansı kadar açıklamalarıyla da öne plana çıkan ünlü oyuncu Magazin Burada'dan Samet Aday'a konuştu. Kuzum'a artık ekranlarda neden dijital platformlardaki gibi iyi işler çıkmadığı soruldu. Eski dizilere olan özlemini belirten yetenekli oyuncu maliyet kısmından da yakındı.

Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday

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Rol aldığı her yapımla adından söz ettirmeyi başaran Boran Kuzum yine son dönemlerin en popüler isimleri arasındaki yerini aldı.

Rol aldığı her yapımla adından söz ettirmeyi başaran Boran Kuzum yine son dönemlerin en popüler isimleri arasındaki yerini aldı.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş gibi isimlerle paylaşan Kuzum'un dizideki 'Şeyyaz' karakteri de hayli beğeni topladı. 

Netflix verilerine göre 2024 yılında globalde en çok izlenen Türk yapımı olarak tarihe geçen dizinin ses getiren ilk sezonunun ardından ikinci sezonu da izleyenleri bir kez daha heyecanlandırdı.

Özel hayatı, yetenekleri, karizması derken her anıyla ayrı bir dikkat çeken Boran Kuzum açıklamalarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Özel hayatı, yetenekleri, karizması derken her anıyla ayrı bir dikkat çeken Boran Kuzum açıklamalarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Geçtiğimiz akşam Magazin Burada'dan Samet Aday tarafından görüntülenen ünlü oyuncuya 'Televizyonda neden bu kalitede işler göremiyoruz? Neden hep dijital platformlardalar?' gibi sorular yöneltildi.

'Bir sürü sebebi vardır muhakkak ama bu biraz daha yapımcı bazında alınabilecek bir soru' diyen Boran Kuzum, cevabının devamında da 'Maliyetler çok fazla arttı. Biraz arz-talebe göre iş yapılmaya başlandı. Ben de özlüyorum, o eski televizyonda yaptığımız Vatanım Sensin gibi, Muhteşem Yüzyıl gibi kaliteli işleri tekrar yapabilmeyi ama en azından alanımız çok fazla, alternatiflerimiz var. Onları olabildiğince doğru değerlendirmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Boran Kuzum'un açıklamasını buradan da görebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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