Kimler Geldi Kimler Geçti Yıldızı Boran Kuzum Eski Dizilere Olan Özlemini Vurgularken Maliyetten Yakındı!

Geçtiğimiz akşam Magazin Burada'dan Samet Aday tarafından görüntülenen ünlü oyuncuya 'Televizyonda neden bu kalitede işler göremiyoruz? Neden hep dijital platformlardalar?' gibi sorular yöneltildi.

'Bir sürü sebebi vardır muhakkak ama bu biraz daha yapımcı bazında alınabilecek bir soru' diyen Boran Kuzum, cevabının devamında da 'Maliyetler çok fazla arttı. Biraz arz-talebe göre iş yapılmaya başlandı. Ben de özlüyorum, o eski televizyonda yaptığımız Vatanım Sensin gibi, Muhteşem Yüzyıl gibi kaliteli işleri tekrar yapabilmeyi ama en azından alanımız çok fazla, alternatiflerimiz var. Onları olabildiğince doğru değerlendirmeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.