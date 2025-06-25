Kimler Geldi Kimler Geçti Yıldızı Boran Kuzum Eski Dizilere Olan Özlemini Vurgularken Maliyetten Yakındı!
Netflix'in ses getiren yapımlarından biri olan Kimler Geldi, Kimler Geçti dizisiyle büyük beğeni toplayan Boran Kuzum bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Performansı kadar açıklamalarıyla da öne plana çıkan ünlü oyuncu Magazin Burada'dan Samet Aday'a konuştu. Kuzum'a artık ekranlarda neden dijital platformlardaki gibi iyi işler çıkmadığı soruldu. Eski dizilere olan özlemini belirten yetenekli oyuncu maliyet kısmından da yakındı.
Kaynak: Magazin Burada / Samet Aday
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Rol aldığı her yapımla adından söz ettirmeyi başaran Boran Kuzum yine son dönemlerin en popüler isimleri arasındaki yerini aldı.
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Özel hayatı, yetenekleri, karizması derken her anıyla ayrı bir dikkat çeken Boran Kuzum açıklamalarıyla da sıkça gündeme geliyor.
Boran Kuzum'un açıklamasını buradan da görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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