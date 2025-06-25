Gün Değişikliği Fayda Etmedi: NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor!
NOW ekranlarının sevilen dizilerinden birinin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncusunun ayrılmasıyla gündem olan dizi için final tarihi verildi!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi cephesinde son dönemde büyük hareketlilik yaşanıyor.
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Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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