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Gün Değişikliği Fayda Etmedi: NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor!

Gün Değişikliği Fayda Etmedi: NOW'ın İddialı Dizisi Final Yapıyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
25.06.2025 - 11:43

NOW ekranlarının sevilen dizilerinden birinin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrol oyuncusunun ayrılmasıyla gündem olan dizi için final tarihi verildi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi cephesinde son dönemde büyük hareketlilik yaşanıyor.

Sezona oldukça iddialı şekilde başlayan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi cephesinde son dönemde büyük hareketlilik yaşanıyor.

11 Eylül 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan dizinin başrol oyuncusu Alperen Duymaz'ın yapımdan ayrılması izleyicilerden tepki görmüştü. 

Başrolün dizideki ölümü sonrasında usta oyuncu Selçuk Yöntem’i kadrosuna katan uyarlama diziyle ilgili yeni bir karar daha verilmişti.

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.

Yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu Leyla dizisi çarşamba gününden pazara alınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayın günü değiştirilen dizinin reytingleri beklenenin altında kaldı. 1 yıllık zaman atlaması yaşanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi için final kararı verildi. Cemre Baysel, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı gibi isimlerin başrolünde yer aldığı sevilen dizi 40. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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