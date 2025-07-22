Araları Kötü Sanıyorduk: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu'na Yeni Dizi Tebriği

Dizide 3 sezon boyunca Pembe Ünal gibi ikonik bir karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüme az bir zaman kala dizideki hikayesinin bitmesi bahanesiyle aniden diziden çıkarılmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun bile haberdar olmadığı bu ayrılık herkesi şoke ederken neredeyse tüm dizi oyuncuları Taşçıoğlu'na veda paylaşımında bulunmuştu. Bir kişi hariç!

Dizide 3 sezon boyunca Taşçıoğlu'nun rol arkadaşı olan Evrim Alasya, veda paylaşımı yapmadığı için linçlenmiş, ardından da uzun bir açıklama videosu yayınlamıştı.