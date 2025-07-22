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Araları Kötü Sanıyorduk: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu'na Yeni Dizi Tebriği

Araları Kötü Sanıyorduk: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu'na Yeni Dizi Tebriği

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2025 - 23:17

Kızılcık Şerbeti kadrosundan hikayesinin bittiği gerekçesiyle çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisiyle geri dönüyor. Diziden çıktığı dönemde 3 yıllık rol arkadaşı Evrim Alasya'nın veda paylaşımı yapmaması üzerine Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, eski rol arkadaşına yeni dizi tebriğini eksik etmedi.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.

Dizide 3 sezon boyunca Pembe Ünal gibi ikonik bir karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüme az bir zaman kala dizideki hikayesinin bitmesi bahanesiyle aniden diziden çıkarılmıştı. Sibel Taşçıoğlu'nun bile haberdar olmadığı bu ayrılık herkesi şoke ederken neredeyse tüm dizi oyuncuları Taşçıoğlu'na veda paylaşımında bulunmuştu. Bir kişi hariç!

Dizide 3 sezon boyunca Taşçıoğlu'nun rol arkadaşı olan Evrim Alasya, veda paylaşımı yapmadığı için linçlenmiş, ardından da uzun bir açıklama videosu yayınlamıştı.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı sonrasında veda paylaşımı yapmadığı için aralarının kötü olduğu iddia edilirken Evrim Alasya'dan yeni dizi tebriği geldi.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı sonrasında veda paylaşımı yapmadığı için aralarının kötü olduğu iddia edilirken Evrim Alasya'dan yeni dizi tebriği geldi.

Evrim Alasya, Çarpıntı dizisinin ilk set gününden paylaşım yapan Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımına 'Çok reyting, çokça şans' yorumunu yazdı. Böylece aylardır süren dedikodular son bulmuş oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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