Araları Kötü Sanıyorduk: Evrim Alasya'dan Sibel Taşçıoğlu'na Yeni Dizi Tebriği
Kızılcık Şerbeti kadrosundan hikayesinin bittiği gerekçesiyle çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, OGM Pictures'ın Çarpıntı dizisiyle geri dönüyor. Diziden çıktığı dönemde 3 yıllık rol arkadaşı Evrim Alasya'nın veda paylaşımı yapmaması üzerine Evrim Alasya ve Sibel Taşçıoğlu'nun arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Evrim Alasya, eski rol arkadaşına yeni dizi tebriğini eksik etmedi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki skandal ayrılığı hala hatırlarsınız.
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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılığı sonrasında veda paylaşımı yapmadığı için aralarının kötü olduğu iddia edilirken Evrim Alasya'dan yeni dizi tebriği geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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