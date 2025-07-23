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ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Kadrosuna Sürpriz Oyuncu

ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Kadrosuna Sürpriz Oyuncu

Atv
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2025 - 19:21

ATV ekranlarının yaz dizisi Aile Saadeti, yaz sezonuna rağmen hiç de fena olmayan reytinglerle yoluna devam ediyor. Final kararı alınan Çift Kişilik Oda ile sezonun tek yaz dizisi olan Aile Saadeti'nin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş, Aile Saadeti kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.

ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.

NOW'ın final kararı alınan Çift Kişilik Oda dizisiyle beraber tüm yaz sezonunu göğüsleyen Aile Saadeti, hiç de fena olmayan reyting oranlarıyla ekrana geliyor. Çift Kişilik Oda'nın final yapacak olmasıyla beraber aynı kaderi Aile Saadeti'nin de yaşayıp yaşamayacağı merak edilirken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile Saadeti kadrosu genişliyor! İpek Filiz Yazıcı, Aile Saadeti kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile Saadeti kadrosu genişliyor! İpek Filiz Yazıcı, Aile Saadeti kadrosuna dahil oldu.

Altuntaş, İpek Filiz Yazıcı'nın Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı Tekin karakterinin kızı Ada olarak diziye dahil olacak. Bakalım genç oyuncunun dizideki karakteri hikayeyi nasıl etkileyecek?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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