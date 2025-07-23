ATV'nin Yaz Dizisi Aile Saadeti'nin Kadrosuna Sürpriz Oyuncu
ATV ekranlarının yaz dizisi Aile Saadeti, yaz sezonuna rağmen hiç de fena olmayan reytinglerle yoluna devam ediyor. Final kararı alınan Çift Kişilik Oda ile sezonun tek yaz dizisi olan Aile Saadeti'nin kadrosu genişliyor. Birsen Altuntaş, Aile Saadeti kadrosuna sürpriz bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ATV'nin yaz sezonu için hazırladığı Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Aile Saadeti kadrosu genişliyor! İpek Filiz Yazıcı, Aile Saadeti kadrosuna dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın