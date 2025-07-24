Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, ATV'nin Aile Saadeti Dizisine Konuk Oluyor!
ATV'nin sevilen yaz dizisi Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor. Çift Kişilik Oda'nın final kararı almasının ardından yaz sezonuna tek başına devam edecek olan Aile Saadeti'nin kadrosuna usta bir oyuncu konuk oldu. Aile Saadeti setinden gelen görselle seyirci epey heyecanlandı.
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ATV, yaz sezonu için Aile Saadeti dizisini hazırlamıştı.
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Usta oyuncu Demet Akbağ, Aile Saadeti setinden yaptığı paylaşımla diziye konuk olduğunu duyurdu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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