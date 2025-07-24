onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, ATV'nin Aile Saadeti Dizisine Konuk Oluyor!

Büyük Sürpriz: Usta Oyuncu, ATV'nin Aile Saadeti Dizisine Konuk Oluyor!

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2025 - 16:27

ATV'nin sevilen yaz dizisi Aile Saadeti, ekran yolculuğuna devam ediyor. Çift Kişilik Oda'nın final kararı almasının ardından yaz sezonuna tek başına devam edecek olan Aile Saadeti'nin kadrosuna usta bir oyuncu konuk oldu. Aile Saadeti setinden gelen görselle seyirci epey heyecanlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ATV, yaz sezonu için Aile Saadeti dizisini hazırlamıştı.

ATV, yaz sezonu için Aile Saadeti dizisini hazırlamıştı.

Selçuk Aydemir ve Burak Aksak ikilisinin eseri olan Aile Saadeti, televizyona olan ilginin azaldığı yaz sezonunda yayınlanmasına rağmen yeterli reyting oranlarıyla yoluna devam ediyor. Çift Kişilik Oda dizisi final kararı almasına rağmen Aile Saadeti hakkında herhangi bir final dedikodusu bulunmazken diziye bir de usta bir oyuncu konuk olarak dahil oldu.

Usta oyuncu Demet Akbağ, Aile Saadeti setinden yaptığı paylaşımla diziye konuk olduğunu duyurdu.

Usta oyuncu Demet Akbağ, Aile Saadeti setinden yaptığı paylaşımla diziye konuk olduğunu duyurdu.

Demet Akbağ'ın Aile Saadeti dizisindeki rolü şimdilik bilinmezken bu konuk oyunculuğun kaç bölüm süreceği de tam bir sır. Bakalım Demet Akbağ, Aile Saadeti'nin hikayesini nasıl etkileyecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın