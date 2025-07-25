Ayrılıklar Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Kadrodan Ayrıldı!
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak herkesi şaşırtmıştı. Hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Şerbo'da yeni sezona doğru pek çok ayrılık yaşanıyor. Hem oyuncu kadrosu hem kamera arkasında ciddi ayrılıklar söz konusu olurken şimdi de yönetmen ayrılığıyla karşı karşıya kaldık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezondur 2. yönetmenliğini üstlenen Eylem Oğuz, setten paylaştığı karelerle duygusal bir veda metni yayınladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
ilk sezonunun konusu dindar seküler çatışmasıydı genel olarak o zaman deniz baykal zihniyetliler kuduruyordu