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Ayrılıklar Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Kadrodan Ayrıldı!

Ayrılıklar Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'nin Yönetmeni Kadrodan Ayrıldı!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.07.2025 - 21:37

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayı alarak herkesi şaşırtmıştı. Hala en çok izlenen diziler arasında yer alan Şerbo'da yeni sezona doğru pek çok ayrılık yaşanıyor. Hem oyuncu kadrosu hem kamera arkasında ciddi ayrılıklar söz konusu olurken şimdi de yönetmen ayrılığıyla karşı karşıya kaldık.

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Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.

Cuma akşamlarının tartışmasız lider dizisi Kızılcık Şerbeti, ayrıca haftalık reytinglerde 3 sezondur yayında olmasına rağmen muazzam bir başarı gösteriyor.

3 sezondur enfes reytingler alan dizi, 4. sezon onayı alarak yeni sezondaki yerini garantilemişti. Tabii bu ilerlemede pek çok ayrılık yaşanıyor. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda ciddi değişikliklere gidilirken ayrıca kamera arkası ekibinde de farklılıklar mevcut. İlk önce diziyi 3 sezondur yöneten Ketche ayrılığını duyurup yeni yönetmenle anlaşma sağlanmıştı. Şimdi de yine 3 sezondur dizinin 2. yönetmenliğini üstlenen Eylem Oğuz'dan ayrılık haberi geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezondur 2. yönetmenliğini üstlenen Eylem Oğuz, setten paylaştığı karelerle duygusal bir veda metni yayınladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezondur 2. yönetmenliğini üstlenen Eylem Oğuz, setten paylaştığı karelerle duygusal bir veda metni yayınladı.

Hoşçakal Kızılcık Şerbeti

Koca üç sezon, onca emek, yorgunluklar, iyiler iyikiler ve diğer şeyler… 

Emeği geçen herkese teşekkür ederim, özellikle kurduğumuz çalışma prensibi ve ekip dayanışması azıcık uzaktan bakınca çok daha şahane görünüyor bunun için, benim anlattığım hikayenin sonuna geldik, yeni gelecek olan meslektaşlarıma, kalan dostlarıma ve tüm yeni ekibe başarılar dilerim.

Eylem Oğuz'un veda paylaşımına Kızılcık Şerbeti oyuncuları teşekkürlerini ilettikleri yorumlar yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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ilk sezonunun konusu dindar seküler çatışmasıydı genel olarak o zaman deniz baykal zihniyetliler kuduruyordu