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Konuşanlar Hakkında Bomba İddia: Hasan Can Kaya Exxen Defterini Kapatıyor!

Konuşanlar Hakkında Bomba İddia: Hasan Can Kaya Exxen Defterini Kapatıyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 11:17

YouTube projesi olarak başlayıp Acun Ilıcalı’nın büyük bir yatırımla Exxen’e transfer ettiği “Konuşanlar” programı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Hasan Can Kaya’nın, dijital platform Exxen ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

İşte herkesin konuştuğu o gelişmenin detayları…

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/acun...
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Türkiye’nin mizah sahnesini adeta sarsan isimlerden biri olan Hasan Can Kaya, ilk olarak 2020 yılında YouTube’da yayınlamaya başladığı “Konuşanlar” programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Türkiye’nin mizah sahnesini adeta sarsan isimlerden biri olan Hasan Can Kaya, ilk olarak 2020 yılında YouTube’da yayınlamaya başladığı “Konuşanlar” programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.

Salondaki izleyicilerle doğaçlama diyaloglara girerek stand-up dünyasına bambaşka bir soluk getiren Kaya, hem doğal üslubu hem de rahat tavırlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. 

Programın gördüğü büyük ilginin ardından Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu dijital yayın platformu Exxen, Hasan Can Kaya’yı transfer ederek 2021 başında Konuşanlar’ı kendi bünyesine katmıştı.

Ancak gündeme düşen son iddialar, bu işbirliğinde yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.

Ancak gündeme düşen son iddialar, bu işbirliğinde yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’deki Asbaşkanlık görevinden istifa eden Ilıcalı, şimdi de Exxen’deki en çok izlenen programını ve en popüler içerik üreticisini kaybetme riskiyle karşı karşıya. 

Hasan Can Kaya’nın Exxen’le yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.

'Hasan Can'ın işini 3 dakika seyrettikten sonra buluşmaya gittim. O günden beri de beraberiz. Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi' ifadelerini kullanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Kulislere yansıyan bilgilere göre Hasan Can Kaya’ya birçok dijital platformdan teklif yağdığı, ancak ünlü komedyenin henüz hiçbir yerle yeni sezon için resmi bir anlaşmaya imza atmadığı öğrenildi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Hasan Can Kaya’ya birçok dijital platformdan teklif yağdığı, ancak ünlü komedyenin henüz hiçbir yerle yeni sezon için resmi bir anlaşmaya imza atmadığı öğrenildi.

“Konuşanlar”ın geleceği ve Hasan Can Kaya’nın yeni adresi ise büyük bir merakla bekleniyor.

Şimdilik sessizlik hakim… 

Gelişmeleri hep birlikte göreceğiz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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okuyombenya

"Türkiye’nin en çok izlenen komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya..." fıkra bu kadardı..

Sem sab

Yok ya okadarda değil, güzel iş çıkardı bence.

futboltopu20

😝😜😄😅😄😃😆🤪😛😁🤣😂😀😝😝

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