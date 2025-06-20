Konuşanlar Hakkında Bomba İddia: Hasan Can Kaya Exxen Defterini Kapatıyor!
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/acun...
YouTube projesi olarak başlayıp Acun Ilıcalı’nın büyük bir yatırımla Exxen’e transfer ettiği “Konuşanlar” programı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Hasan Can Kaya’nın, dijital platform Exxen ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü.
İşte herkesin konuştuğu o gelişmenin detayları…
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Türkiye’nin mizah sahnesini adeta sarsan isimlerden biri olan Hasan Can Kaya, ilk olarak 2020 yılında YouTube’da yayınlamaya başladığı “Konuşanlar” programıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi elde etmişti.
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Ancak gündeme düşen son iddialar, bu işbirliğinde yolun sonuna gelindiğini gösteriyor.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu.
Kulislere yansıyan bilgilere göre Hasan Can Kaya’ya birçok dijital platformdan teklif yağdığı, ancak ünlü komedyenin henüz hiçbir yerle yeni sezon için resmi bir anlaşmaya imza atmadığı öğrenildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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"Türkiye’nin en çok izlenen komedyenlerinden biri olan Hasan Can Kaya..." fıkra bu kadardı..
Yok ya okadarda değil, güzel iş çıkardı bence.
😝😜😄😅😄😃😆🤪😛😁🤣😂😀😝😝
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