Cemre Baysel'in Davetteki Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Hem kariyeri hem de aşk hayatıyla son zamanların en popüler ünlülerinden biri olan Cemre Baysel, katıldığı bir davette tarzıyla gündeme oturdu. Siyah, dekolteli ceket-elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan Baysel, sosyal medyada adeta olay yarattı. Güzelliğiyle övgüler alan oyuncu, aynı zamanda tarzıyla da eleştirildi. “Saç ve makyaj olmamış” diyenler olduğu gibi, “Dekolte verilecekse tek yerden verilmeli” diyen moda severler de vardı. Beğenenler kadar beğenmeyenlerin de olduğu paylaşım çok konuşuldu.
İşte detaylar…
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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemre Baysel’i artık tanımayan yok gibi!
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Cemre Baysel, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.
Yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen barışmaya yanaşmadıkları iddia edilen çift, ilginç bir şekilde hâlâ birbirlerini sosyal medyada takip ediyor ve birlikte olan fotoğraflarını da silmiş değiller.
Çok geçmeden Cemre Baysel tekrar gündemimize düştü. Ama bu kez güzelliği ve tarzıyla!
Sosyal medyada beğeni yağarken, eleştiriler de eksik olmadı.
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İşte o yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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