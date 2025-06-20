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Cemre Baysel'in Davetteki Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Cemre Baysel'in Davetteki Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 10:18

Hem kariyeri hem de aşk hayatıyla son zamanların en popüler ünlülerinden biri olan Cemre Baysel, katıldığı bir davette tarzıyla gündeme oturdu. Siyah, dekolteli ceket-elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan Baysel, sosyal medyada adeta olay yarattı. Güzelliğiyle övgüler alan oyuncu, aynı zamanda tarzıyla da eleştirildi. “Saç ve makyaj olmamış” diyenler olduğu gibi, “Dekolte verilecekse tek yerden verilmeli” diyen moda severler de vardı. Beğenenler kadar beğenmeyenlerin de olduğu paylaşım çok konuşuldu. 

İşte detaylar…

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemre Baysel’i artık tanımayan yok gibi!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cemre Baysel’i artık tanımayan yok gibi!

Güzel oyuncu, “Leyla: Hayat Aşk Adalet” dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle yalnızca reytinglerde değil, kalplerde de fırtına estiriyor. Ama onun ekran serüveni aslında çok daha eskiye dayanıyor.

2014 yılında “Yeşil Deniz” dizisiyle ekranlara adım atan Baysel, sonrasında “Elimi Bırakma”, “Sol Yanım”, “Ramogibi yapımlarla adını duyurdu. Fakat asıl parlamasını 2021’de başrolünü üstlendiği Baht Oyunu dizisiyle yaptı.

Cemre Baysel, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Cemre Baysel, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

2021 yılında Baht Oyunu dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz’la set arkadaşlığı aşka dönüşmüş, ikili kısa sürede magazinin gözde çiftlerinden biri haline gelmişti. 2022’de kısa bir ayrılık yaşayan çift, 2024 yılında tekrar bir araya geldiğinde hayranları “Bu defa evlenirler” diyerek umutlanmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde gelen haberler, çiftin ilişkilerinin bir kez daha sona erdiğini ve bu sefer geri dönüş ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi maalesef...

Yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen barışmaya yanaşmadıkları iddia edilen çift, ilginç bir şekilde hâlâ birbirlerini sosyal medyada takip ediyor ve birlikte olan fotoğraflarını da silmiş değiller.

Yakın çevrelerinin tüm ısrarlarına rağmen barışmaya yanaşmadıkları iddia edilen çift, ilginç bir şekilde hâlâ birbirlerini sosyal medyada takip ediyor ve birlikte olan fotoğraflarını da silmiş değiller.

Ayrılığın ardından Cemre Baysel’in bikinili paylaşımı sosyal medyada olay olmuştu. Fotoğrafın altına “Güneşi yakalıyorum” notunu düşen oyuncu, fon müziği olarak da Sade’in “Keep Looking” şarkısını seçmişti. Bu paylaşım, “Keyfi yerinde” yorumlarına sebep olmuştu.

Hemen ardından gelen Aytaç Şaşmaz paylaşımı ise “gönderme” olarak yorumlanmıştı. Şaşmaz, “Güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir” notuyla paylaştığı videoyla dikkat çekmişti.

Detaylardan bu içeriğimizde uzun uzun bahsetmiştik:

Çok geçmeden Cemre Baysel tekrar gündemimize düştü. Ama bu kez güzelliği ve tarzıyla!

Çok geçmeden Cemre Baysel tekrar gündemimize düştü. Ama bu kez güzelliği ve tarzıyla!

Dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak katıldığı gecede tercih ettiği siyah, cesur dekolteli ceket-elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada beğeni yağarken, eleştiriler de eksik olmadı.

Sosyal medyada beğeni yağarken, eleştiriler de eksik olmadı.

“Bu tarz bir dekolte altına bacak dekoltesi olmamalıydı” diyenler de oldu “Kız çok güzel ama saç ve makyaj olmamış korkunç” diye eleştirenler de...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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