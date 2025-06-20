Cemre Baysel'in Davetteki Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Hem kariyeri hem de aşk hayatıyla son zamanların en popüler ünlülerinden biri olan Cemre Baysel, katıldığı bir davette tarzıyla gündeme oturdu. Siyah, dekolteli ceket-elbisesiyle tüm bakışları üzerine toplayan Baysel, sosyal medyada adeta olay yarattı. Güzelliğiyle övgüler alan oyuncu, aynı zamanda tarzıyla da eleştirildi. “Saç ve makyaj olmamış” diyenler olduğu gibi, “Dekolte verilecekse tek yerden verilmeli” diyen moda severler de vardı. Beğenenler kadar beğenmeyenlerin de olduğu paylaşım çok konuşuldu.

İşte detaylar…