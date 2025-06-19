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Hollywood Yıldızı Eva Mendes, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!

Hollywood Yıldızı Eva Mendes, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 16:33

Ünlü Hollywood oyuncusu Eva Mendes, Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor. Bilenler bilir, Mendes daha önce de Şoray’ın bir filminden sahne paylaşmış ve “ikon” demişti. Bu kez ‘Aşk Mabudesi’ filmindeki dans sahnesini paylaşarak “Büyüleyici” yorumunu yaptı. Sinem Kobal’dan Selin Ciğerci’ye birçok ünlü isim de yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte detaylar…

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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın ününün artık Türkiye sınırlarını aştığını bilmeyen yok.

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın ününün artık Türkiye sınırlarını aştığını bilmeyen yok.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz aylarda başlayan “Turkish Delight” akımıyla birlikte Şoray’ın ikonik makyajı TikTok ve Instagram’da gündem olmuştu. Selin Şekerci, Nurgül Yeşilçay, Atiye gibi pek çok ünlü isim bu akıma katılarak Sultan’a olan hayranlıklarını makyajlarıyla göstermişti.

Kaçıranlar için:

Bu hayranlar kervanının başını ise Hollywood yıldızı Eva Mendes çekiyor.

Bu hayranlar kervanının başını ise Hollywood yıldızı Eva Mendes çekiyor.

Küba asıllı ABD’li oyuncu Mendes, geçtiğimiz yıllarda da Türkan Şoray’a olan sevgisini gizlememişti. 2023 yılında yaptığı bir paylaşımda, Şoray’ın Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldığı 1970 yapımı “Arım Balım Peteğim” filminden bir sahne paylaşmış ve not olarak “Türkan Şoray bir ikon. Ona bak ve keyfini çıkar” demişti.

Şimdi ise Mendes, Şoray’ın 1969 yapımı “Aşk Mabudesi” filmindeki o unutulmaz dans sahnesini paylaştı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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