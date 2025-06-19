Hollywood Yıldızı Eva Mendes, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!
Ünlü Hollywood oyuncusu Eva Mendes, Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor. Bilenler bilir, Mendes daha önce de Şoray’ın bir filminden sahne paylaşmış ve “ikon” demişti. Bu kez ‘Aşk Mabudesi’ filmindeki dans sahnesini paylaşarak “Büyüleyici” yorumunu yaptı. Sinem Kobal’dan Selin Ciğerci’ye birçok ünlü isim de yorum ve beğeni yağdırdı.
İşte detaylar…
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Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray’ın ününün artık Türkiye sınırlarını aştığını bilmeyen yok.
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Bu hayranlar kervanının başını ise Hollywood yıldızı Eva Mendes çekiyor.
Şimdi ise Mendes, Şoray’ın 1969 yapımı “Aşk Mabudesi” filmindeki o unutulmaz dans sahnesini paylaştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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