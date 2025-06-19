Hollywood Yıldızı Eva Mendes, Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray’ın Dansına Hayran Kaldı!

Ünlü Hollywood oyuncusu Eva Mendes, Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor. Bilenler bilir, Mendes daha önce de Şoray’ın bir filminden sahne paylaşmış ve “ikon” demişti. Bu kez ‘Aşk Mabudesi’ filmindeki dans sahnesini paylaşarak “Büyüleyici” yorumunu yaptı. Sinem Kobal’dan Selin Ciğerci’ye birçok ünlü isim de yorum ve beğeni yağdırdı.

İşte detaylar…