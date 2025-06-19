"Saz mı Caz mı?" Performansı Yerden Yere Vurulmuştu: Hande Erçel'e Şarkının Sahibi Gülşen'den Sürpriz Destek!
Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren Aşkı Hatırla dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündem oldu. Dizideki cesur sahneler konuşulurken, Hande Erçel’in Gülşen’in “Saz mı Caz mı” şarkısını seslendirdiği anlar seyirciyi adeta ikiye böldü. Kimi performansı beğenirken, kimileri ise “Keşke söylemeseydi” yorumları yaptı. Ancak asıl sürpriz şarkının sahibi Gülşen’den geldi. Belli ki Gülşen sosyal medyadaki olumsuz yorumlara kulağını tıkamış!
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce Rüzgara Bırak filminde birlikte kamera karşısına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney Plus dizisi Aşkı Hatırla ile yeniden buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum, Arduç’un eşi Gupse Özay ile arasındaki soğukluk iddialarını gündeme taşıdı.
Tüm bunlar yaşanırken, Hande Erçel’in dizideki Güneş karakteriyle sahnede şarkı söylediği anlar da ayrı bir olay yarattı.
Bu kez dikkat çeken gelişme, Gülşen’in bu performansa gösterdiği reaksiyon oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın