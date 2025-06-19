"Saz mı Caz mı?" Performansı Yerden Yere Vurulmuştu: Hande Erçel'e Şarkının Sahibi Gülşen'den Sürpriz Destek!

8 bölüm olarak planlanan dizi, Kapadokya’da başlayan çekimlerle start aldı ve İstanbul’da tamamlandı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Özellikle Arduç ve Erçel’in samimi ve cesur sahneleri olay olurken, bu sahneler magazin programlarının da radarına girdi.

İkilinin ekran uyumu çok beğenildi, hatta “yeni jenerasyonun en iyi partnerliklerinden biri” yorumları yapıldı. Ancak Aşkı Hatırla galasında dikkat çeken bir detay magazin kulislerini karıştırdı: Barış Arduç’un partneri Hande Erçel’e karşı mesafeli tavırları…