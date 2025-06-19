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"Saz mı Caz mı?" Performansı Yerden Yere Vurulmuştu: Hande Erçel'e Şarkının Sahibi Gülşen'den Sürpriz Destek!

"Saz mı Caz mı?" Performansı Yerden Yere Vurulmuştu: Hande Erçel'e Şarkının Sahibi Gülşen'den Sürpriz Destek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 13:10

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiren Aşkı Hatırla dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren sosyal medyada gündem oldu. Dizideki cesur sahneler konuşulurken, Hande Erçel’in Gülşen’in “Saz mı Caz mı” şarkısını seslendirdiği anlar seyirciyi adeta ikiye böldü. Kimi performansı beğenirken, kimileri ise “Keşke söylemeseydi” yorumları yaptı. Ancak asıl sürpriz şarkının sahibi Gülşen’den geldi. Belli ki Gülşen sosyal medyadaki olumsuz yorumlara kulağını tıkamış!

İşte detaylar...

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Daha önce Rüzgara Bırak filminde birlikte kamera karşısına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney Plus dizisi Aşkı Hatırla ile yeniden buluştu.

Daha önce Rüzgara Bırak filminde birlikte kamera karşısına geçen Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez Disney Plus dizisi Aşkı Hatırla ile yeniden buluştu.

8 bölüm olarak planlanan dizi, Kapadokya’da başlayan çekimlerle start aldı ve İstanbul’da tamamlandı. Dizi yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Özellikle Arduç ve Erçel’in samimi ve cesur sahneleri olay olurken, bu sahneler magazin programlarının da radarına girdi.

İkilinin ekran uyumu çok beğenildi, hatta “yeni jenerasyonun en iyi partnerliklerinden biri” yorumları yapıldı. Ancak Aşkı Hatırla galasında dikkat çeken bir detay magazin kulislerini karıştırdı: Barış Arduç’un partneri Hande Erçel’e karşı mesafeli tavırları…

Bu durum, Arduç’un eşi Gupse Özay ile arasındaki soğukluk iddialarını gündeme taşıdı.

Bu durum, Arduç’un eşi Gupse Özay ile arasındaki soğukluk iddialarını gündeme taşıdı.

Özay’ın bu yıl Babalar Günü’nde eşi hakkında paylaşım yapmaması da söylentilere tuz biber ekti. Gala gecesinde Özay'ın yer almaması ve Arduç’un gergin halleri, “Araları açık mı?” sorularını beraberinde getirdi.

Bu iddialara dair detayları bir önceki içeriğimizde konuşmuştuk zaten:

Tüm bunlar yaşanırken, Hande Erçel’in dizideki Güneş karakteriyle sahnede şarkı söylediği anlar da ayrı bir olay yarattı.

Tüm bunlar yaşanırken, Hande Erçel’in dizideki Güneş karakteriyle sahnede şarkı söylediği anlar da ayrı bir olay yarattı.

Sözleri Serap Turgay'a ait olan Gülşen’in seslendirdiği “Saz mı Caz mı” şarkısını seslendiren Erçel, sosyal medyada deyim yerindeyse linçle övgü arasında gidip geldi. Performansı beğenenler kadar, beğenmeyenler de oldu.

Sosyal medyada gelen yorumlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Bu kez dikkat çeken gelişme, Gülşen’in bu performansa gösterdiği reaksiyon oldu.

Bu kez dikkat çeken gelişme, Gülşen’in bu performansa gösterdiği reaksiyon oldu.

Nurmagazins'in yakaladığı detay dikkat çekti. Erçel’in şarkıyı söylediği gönderiye kalp bırakan Gülşen, destek verircesine tavır sergiledi. Görünen o ki Erçel, şarkının sahibinden geçer not aldı. 

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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