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Tam Bir Örnek Baba: Oğluyla İlgilenişiyle Gündem Olan Ozan Akbaba'ya Övgü Yağdı!

Tam Bir Örnek Baba: Oğluyla İlgilenişiyle Gündem Olan Ozan Akbaba'ya Övgü Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 10:54

Uzak Şehir dizisiyle son zamanların en popüler oyuncularından biri haline gelen Ozan Akbaba, sezon finalinin hemen ardından soluğu memleketi Azerbaycan’da aldı. Bakü’de düzenlenen bir etkinlikte oğlu ile görüntülenen anları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle oğluna yemek yedirdiği anlar “örnek baba” yorumlarını da beraberinde getirdi. Akbaba, sadece oyunculuğuyla değil babalığıyla da gönülleri fethetti. 

İşte detaylar…

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Uzak Şehir dizisiyle ekranları kasıp kavuran Ozan Akbaba, bu sezon adeta zirveye demir attı.

Uzak Şehir dizisiyle ekranları kasıp kavuran Ozan Akbaba, bu sezon adeta zirveye demir attı.

Başrollerini Sinem Ünsal ile paylaştığı dizi reytinglerde fırtınalar estirdi. Özellikle dizide canlandırdığı “Cihan” karakteriyle hem dram hem aksiyonun altından başarıyla kalkarak oyunculuk performansıyla büyük övgü topladı. 

Akbaba, zamanında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki “İlyas Çakırbeyli” karakteriyle yıldızını parlatmış, o günden beri de hep bir adım ileri gitmişti.

Son zamanlarda sadece ekran performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündemde olan oyuncu geçtiğimiz günlerde 43. yaş gününü eşi Buket Akbaba ve dostlarıyla kutlamıştı.

Son zamanlarda sadece ekran performansıyla değil, özel hayatıyla da sık sık gündemde olan oyuncu geçtiğimiz günlerde 43. yaş gününü eşi Buket Akbaba ve dostlarıyla kutlamıştı.

Buket Akbaba’nın “İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyoruz” notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni almıştı.

Dudak dudağa kareleriyle de adından söz ettiren çiftin o romantik anları çok konuşulmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Akbaba bu kez "Örnek Baba" yorumlarıyla gündem oldu!

İşte gelen yorumlardan bazıları:

İşte gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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