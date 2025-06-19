Kalbi Yine Dayanamadı: Yoğun Bakımda Mamayla Beslenen Nihal Candan'ın Babasından İkinci Kez Kötü Haber!

Bu süreçte, yakın dostları olan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu ve Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, Candan kardeşleri yalnız bırakmamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Nihal’e yemek yedirmeye çalıştıkları anları bile paylaşarak takipçilerinden destek istemişlerdi. Ancak işler daha da kötüye gitti…

Nihal’in annesi Umut Candan, kızının 23 kiloya kadar düştüğünü ve tüm organlarının iflas ettiğini açıkladı. Gözyaşları içinde, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı yaşıyor. Duaya ihtiyacımız var” diyerek destek istedi.