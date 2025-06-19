Kalbi Yine Dayanamadı: Yoğun Bakımda Mamayla Beslenen Nihal Candan'ın Babasından İkinci Kez Kötü Haber!
“Anoreksiya Nervoza” teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan 25 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreçte Candan'ı yalnız bırakmayan dostu Pınar Kerimoğlu babası Hakan Candan'ın stresten kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Son olarak Hakan Candan'ın ikinci kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan Kerimoğlu Nihal Candan'ın son sağlık durumunu paylaştı.
İşte detaylar...
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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşleri birçoğunuz ekranlardan hatırlıyordur.
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Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Nihal Candan’ın 29 kiloya kadar düşerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
Birkaç gün önce baba Hakan Candan’ın da üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.
Pınar Kerimoğlu, Nihal’in son sağlık durumuna dair de bilgi verdi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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