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Kalbi Yine Dayanamadı: Yoğun Bakımda Mamayla Beslenen Nihal Candan'ın Babasından İkinci Kez Kötü Haber!

Kalbi Yine Dayanamadı: Yoğun Bakımda Mamayla Beslenen Nihal Candan'ın Babasından İkinci Kez Kötü Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 09:53

“Anoreksiya Nervoza” teşhisi konulan sosyal medya fenomeni Nihal Candan 25 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Bu süreçte Candan'ı yalnız bırakmayan dostu Pınar Kerimoğlu babası Hakan Candan'ın stresten kalp krizi geçirdiğini açıklamıştı. Son olarak Hakan Candan'ın ikinci kez kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Öte yandan Kerimoğlu Nihal Candan'ın son sağlık durumunu paylaştı.

İşte detaylar...

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Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşleri birçoğunuz ekranlardan hatırlıyordur.

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşleri birçoğunuz ekranlardan hatırlıyordur.

Bu Tarz Benim yarışma programıyla hayatımıza giren Candan kardeşler 2023 yılının Kasım ayında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanmışlardı. 

Yaklaşık 6 ay boyunca cezaevinde kalan Nihal Candan, ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlamış ve “Anoreksiya Nervoza” teşhisi konulmuştu. 37 kiloya kadar düşmesi üzerine serbest bırakılan Candan'ın yazık ki bu düşüşü hiç durmadı…

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Nihal Candan’ın 29 kiloya kadar düşerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde 30 yaşındaki Nihal Candan’ın 29 kiloya kadar düşerek hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Bu süreçte, yakın dostları olan ünlü modacı Pınar Kerimoğlu ve Dilan Polat’ın kız kardeşi Sıla Doğu, Candan kardeşleri yalnız bırakmamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda Nihal’e yemek yedirmeye çalıştıkları anları bile paylaşarak takipçilerinden destek istemişlerdi. Ancak işler daha da kötüye gitti…

Nihal’in annesi Umut Candan, kızının 23 kiloya kadar düştüğünü ve tüm organlarının iflas ettiğini açıkladı. Gözyaşları içinde, “Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı yaşıyor. Duaya ihtiyacımız var” diyerek destek istedi.

Birkaç gün önce baba Hakan Candan’ın da üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Birkaç gün önce baba Hakan Candan’ın da üzüntüye dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenilmişti.

Ancak bu da son değildi… Nihal Candan’a en yakın isimlerden biri olan Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babanın bir kez daha kalp krizi geçirdiğini açıkladı. 

Kerimoğlu, “Umut anneyle her gün konuşuyoruz. Baba stresten ikinci kez kalp krizi geçirdi. O yüzden doktorlar hastaneden çıkışına izin vermiyormuş kızını görmesi için” diyerek ailenin ne kadar zor bir dönemden geçtiğini gözler önüne serdi.

Pınar Kerimoğlu, Nihal’in son sağlık durumuna dair de bilgi verdi:

Pınar Kerimoğlu, Nihal’in son sağlık durumuna dair de bilgi verdi:

“Annesiyle her gün konuşuyoruz. Nihal yoğun bakımda. Yorgun ve sürekli uyku halinde. Damardan mama veriliyor. Bu şekilde daha hızlı toparlayacağına inanıyoruz.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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yoruma gelen

Geçmiş olsun diyelim de. Hemşireden doktordan çok biz görüyoruz bu hanımı. Acaba biraz olayı akışına mı bıraksan onedio? Her gün 5 içerik de biraz fazla deği... Devamını Gör

Neslihanb

Allah yardımcıları olsun

kaan

Olume bu kadar yakin olan birinin tirnaklari nasil oluyorda o kadar bakimli olabiliyor? Demek ki bakim yaptirmaya gidecek, orada saatlerce oturup tirnak baki... Devamını Gör