Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düşmesinin Ardından Acılı Babası Prof. Dr. Hakan Candan Kalp Krizi Geçirdi!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihal...
Nihal Candan, cezaevinde hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmiş ardından geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Yeme bozukluğu yaşayan ve hızla kilo kaybeden ismin son olarak 25 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Sağlık durumu kritik olan isim yoğun bakıma kaldırılırken, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.
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Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan ve televizyon programlarıyla ün kazanan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Hastanedeki tedavisi devam eden Candan’ın yoğun bakımı reddettiği ve burnundan mama ile beslediği ortaya çıkarken kilosu 25'e düştü.
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan’ın annesi tarafından yapılan açıklamada, baba Prof. Dr. Hakan Candan’ın yaşananlara dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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