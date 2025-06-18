Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düşmesinin Ardından Acılı Babası Prof. Dr. Hakan Candan Kalp Krizi Geçirdi!

Kızına karşı ilgisizlikle suçlanan baba Hakan Candan'ın, Umut Candan'ın açıklamasına göre kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

'Kalp krizi geçirdi. İlk zamanlardan beri Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü. Sürekli kızım çok zayıfsın, çok spor yapıyorsun diye uyardı. İlk Konya'da müdehale edildi, sonra da Ankara'da. Zaten resmi kayıtları da var. Hakan Candan kızları içerideyken her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı kalbine vurdu'