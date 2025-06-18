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Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düşmesinin Ardından Acılı Babası Prof. Dr. Hakan Candan Kalp Krizi Geçirdi!

Nihal Candan'ın 25 Kiloya Düşmesinin Ardından Acılı Babası Prof. Dr. Hakan Candan Kalp Krizi Geçirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 14:45

Nihal Candan, cezaevinde hızla kötüleşen sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmiş ardından geçtiğimiz haftalarda hastaneye kaldırılmıştı. Yeme bozukluğu yaşayan ve hızla kilo kaybeden ismin son olarak 25 kiloya kadar düştüğü öğrenilmişti. Sağlık durumu kritik olan isim yoğun bakıma kaldırılırken, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan'ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihal...
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Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan ve televizyon programlarıyla ün kazanan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sosyal medyada paylaşımlarıyla tanınan ve televizyon programlarıyla ün kazanan Nihal Candan, kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

5,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra yeme bozukluğu ve psikolojik sorunlar nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın sağlığı gittikçe kötüye gitti. Konuk olduğu programlarda psikolojisini toparlamakta zorlandığını belirten Nihal Candan'in kilo kaybı devam ederken kendisi kaldırıldığı hastanede 29 kiloya kadar düştü.

Hastanedeki tedavisi devam eden Candan’ın yoğun bakımı reddettiği ve burnundan mama ile beslediği ortaya çıkarken kilosu 25'e düştü.

Hastanedeki tedavisi devam eden Candan’ın yoğun bakımı reddettiği ve burnundan mama ile beslediği ortaya çıkarken kilosu 25'e düştü.

Ailesi, ciddi bir organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek mahkemeye vasilik başvurusunda bulundu. Nihal Candan Pınar Kerimoğlu'nun yaptığı açıklamayla 25 kiloya düşmesinin ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Umut Candan ise Posta'ya yaptığı açıklamalarda, 'Yok, vazgeçtim çünkü kabul etti artık tedaviyi. Kızım senin gibi zeki, aklı başında biri böyle bir şey yaparsa sonu kötü olacak. Yarı baygın, uyuyor yoğun bakımda, tedavisini görüyor' ifadelerini kullandı.

Detaylardan bahsettik:

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan’ın annesi tarafından yapılan açıklamada, baba Prof. Dr. Hakan Candan’ın yaşananlara dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Nihal Candan’ın annesi tarafından yapılan açıklamada, baba Prof. Dr. Hakan Candan’ın yaşananlara dayanamayarak kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Kızına karşı ilgisizlikle suçlanan baba Hakan Candan'ın, Umut Candan'ın açıklamasına göre kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

 'Kalp krizi geçirdi. İlk zamanlardan beri Nihal'in hasta olduğunu görünce çok üzüldü. Sürekli kızım çok zayıfsın, çok spor yapıyorsun diye uyardı. İlk Konya'da müdehale edildi, sonra da Ankara'da. Zaten resmi kayıtları da var. Hakan Candan kızları içerideyken her hafta ziyaret etti. Kızlarına çok düşkün bir baba. Üzüntüye dayanamadı kalbine vurdu'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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