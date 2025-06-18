Eşini Ayda Bir Kez Gördüğünü Söyleyen İnci Türkay'ın İdeal Evlilik Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

'Sihirli Annem” dizisindeki sıcacık oyunculuğu, zarafeti ve doğal tavırlarıyla bir dönemin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Türkay, uzun süredir Türkiye’den uzakta, Londra’da sessiz sakin bir yaşam sürüyor.

2025 yılında “Sihirli Annem” yeniden sinema filmi olarak uyarlandı ve Türkay da Betüş rolüyle tekrar kamera karşısına geçti. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adını taşıyan filmde yıllar sonra aynı karakteri canlandıran oyuncu resmen nostalji yaşattı.