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Eşini Ayda Bir Kez Gördüğünü Söyleyen İnci Türkay'ın İdeal Evlilik Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Eşini Ayda Bir Kez Gördüğünü Söyleyen İnci Türkay'ın İdeal Evlilik Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 13:23

Ünlü oyuncu İnci Türkay, özel hayatıyla ve sakin yaşamıyla zaman zaman merak konusu olmaya devam ediyor. 'Sihirli Annem' dizisinin Betüş’ü olarak hafızalara kazınan Türkay, oyuncu Atilla Saral ile evlendikten sonra rotasını Türkiye’den İngiltere’ye çevirmişti. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren çiftin ayrı ülkelerde yaşadığı iddiaları zaman zaman gündeme gelirken İnci Türkay'ın eşiyle görüşme sıklığı sosyal medyada tartışma yarattı!

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2000'li yıllarıda ocuklarının kalbine “Betüş” karakteriyle taht kuran İnci Türkay, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

2000'li yıllarıda ocuklarının kalbine “Betüş” karakteriyle taht kuran İnci Türkay, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.

'Sihirli Annem” dizisindeki sıcacık oyunculuğu, zarafeti ve doğal tavırlarıyla bir dönemin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Türkay, uzun süredir Türkiye’den uzakta, Londra’da sessiz sakin bir yaşam sürüyor.

2025 yılında “Sihirli Annem” yeniden sinema filmi olarak uyarlandı ve Türkay da Betüş rolüyle tekrar kamera karşısına geçti. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adını taşıyan filmde yıllar sonra aynı karakteri canlandıran oyuncu resmen nostalji yaşattı.

Londra'da yaşamını sürdüren İnci Türkay özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya gelmişti.

Londra'da yaşamını sürdüren İnci Türkay özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya gelmişti.

Ancak ilişkileri uzun soluklu olmadı ve ikili 2009’da boşandılar. Uzun bir aradan sonra Türkay, oyuncu Atilla Saral ile on yıl süren birlikteliğini 2019 yılında evlilikle taçlandırdı. Londra’da gerçekleşen bir nikahla dünyaevine giren ikili zaman zaman birliktelikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

Her ne kadar Atilla Saral’ın zaman zaman işleri dolayısıyla Türkiye’ye gidip geldiği bilinse de, aslında birlikte Londra’da yaşıyorlar. Türkay, oğlu Ali’nin eğitimi ve daha sakin bir yaşam için bu kararı aldıklarını belirtirken, Atilla Saral da hem İngiltere hem Türkiye arasında düzenli bir denge kurmuş durumda.

CNBC-E ekranlarında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk olan İnci Türkay evliliğine dair açıklamalarda bulundu.

Türkay'ın bu sözlerini destekleyenler de oldu:

Türkay'ın bu sözlerini destekleyenler de oldu:
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Eleştirenler de:

Eleştirenler de:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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