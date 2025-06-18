Eşini Ayda Bir Kez Gördüğünü Söyleyen İnci Türkay'ın İdeal Evlilik Açıklaması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı
Ünlü oyuncu İnci Türkay, özel hayatıyla ve sakin yaşamıyla zaman zaman merak konusu olmaya devam ediyor. 'Sihirli Annem' dizisinin Betüş’ü olarak hafızalara kazınan Türkay, oyuncu Atilla Saral ile evlendikten sonra rotasını Türkiye’den İngiltere’ye çevirmişti. Uzun süredir Londra’da yaşamını sürdüren çiftin ayrı ülkelerde yaşadığı iddiaları zaman zaman gündeme gelirken İnci Türkay'ın eşiyle görüşme sıklığı sosyal medyada tartışma yarattı!
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2000'li yıllarıda ocuklarının kalbine “Betüş” karakteriyle taht kuran İnci Türkay, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor.
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Londra'da yaşamını sürdüren İnci Türkay özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 2004 yılında iş insanı Ahmet Eroğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten bir oğlu dünyaya gelmişti.
CNBC-E ekranlarında yayınlanan Saba Tümer'le programına konuk olan İnci Türkay evliliğine dair açıklamalarda bulundu.
Türkay'ın bu sözlerini destekleyenler de oldu:
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Eleştirenler de:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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