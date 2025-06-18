Savunması Gündem Oldu: 'Müstehcenlik' Davasıyla Mahkemeye Çıkan Merve Taşkın'dan İlginç Burak Özçivit Örneği!
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, yaptığı bir 14 Şubat paylaşımının ardından yargı karşısına çıktı. 'Yalnızlar için akşam yemeği 400 bin TL' notuyla yaptığı paylaşımla müstehcenlikle suçlanan Taşkın hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle ceza talep edildi. Onlyfans fenomeninin davasındaki Burak Özçivit örneği ise gündeme oturdu!
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Sosyal medya dünyasında sansasyonlarıyla adını sıkça duyuran fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel attığı tweet’le gündeme gelmişti.
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Bugün görülen duruşmada Merve Taşkın, o gece paylaşım yapmadığını, hatta gözaltında olduğunu belirtti.
Taşkın’ın avukatı Feyza Altun ise savunmasında oldukça dikkat çekici bir örnek verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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