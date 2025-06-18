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Savunması Gündem Oldu: 'Müstehcenlik' Davasıyla Mahkemeye Çıkan Merve Taşkın'dan İlginç Burak Özçivit Örneği!

Savunması Gündem Oldu: 'Müstehcenlik' Davasıyla Mahkemeye Çıkan Merve Taşkın'dan İlginç Burak Özçivit Örneği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.06.2025 - 12:04

Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen fenomen Merve Taşkın, yaptığı bir 14 Şubat paylaşımının ardından yargı karşısına çıktı. 'Yalnızlar için akşam yemeği 400 bin TL' notuyla yaptığı paylaşımla müstehcenlikle suçlanan Taşkın hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle ceza talep edildi. Onlyfans fenomeninin davasındaki Burak Özçivit örneği ise gündeme oturdu!

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Sosyal medya dünyasında sansasyonlarıyla adını sıkça duyuran fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel attığı tweet’le gündeme gelmişti.

Sosyal medya dünyasında sansasyonlarıyla adını sıkça duyuran fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel attığı tweet’le gündeme gelmişti.

“Yalnızlara akşam yemeği için 400 bin TL” gibi dikkat çekici bir ilan paylaşan Taşkın, bu  açıklamasıyla sosyal medyada olay olmuş ve kısa sürede CİMER’e yüzlerce şikayet ulaşmıştı.

Olaydan kısa süre sonra İstanbul Emniyeti Ahlak Büro Amirliği devreye girmiş ve Taşkın “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir gece nezarette kalan fenomen, ardından mahkemeye sevk edilmişti.

İlk duruşması görülen davada savcılık, bu paylaşımın mizah değil, topluma zarar verme potansiyeli taşıdığını iddia ederek Taşkın hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, Taşkın hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verdi.

Bugün görülen duruşmada Merve Taşkın, o gece paylaşım yapmadığını, hatta gözaltında olduğunu belirtti.

Bugün görülen duruşmada Merve Taşkın, o gece paylaşım yapmadığını, hatta gözaltında olduğunu belirtti.

Merve Taşkın mahkemede yaptığı savunmada paylaşımın tamamen şaka olduğunu söyledi. Hatta tweet'te bahsi geçen hiçbir şeyin gerçekte yaşanmadığını vurguladı. 

Taşkın, 'Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum' sözleriyle kendini savundu.

Taşkın’ın avukatı Feyza Altun ise savunmasında oldukça dikkat çekici bir örnek verdi.

Taşkın’ın avukatı Feyza Altun ise savunmasında oldukça dikkat çekici bir örnek verdi.

Para karşılığı akşam yemeği yemenin suç olmadığını vurgulayan Altun, konuyu ünlü oyuncu Burak Özçivit’e getirdi:

“Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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