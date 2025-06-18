Savunması Gündem Oldu: 'Müstehcenlik' Davasıyla Mahkemeye Çıkan Merve Taşkın'dan İlginç Burak Özçivit Örneği!

“Yalnızlara akşam yemeği için 400 bin TL” gibi dikkat çekici bir ilan paylaşan Taşkın, bu açıklamasıyla sosyal medyada olay olmuş ve kısa sürede CİMER’e yüzlerce şikayet ulaşmıştı.

Olaydan kısa süre sonra İstanbul Emniyeti Ahlak Büro Amirliği devreye girmiş ve Taşkın “müstehcen yayına aracılık etmek” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bir gece nezarette kalan fenomen, ardından mahkemeye sevk edilmişti.

İlk duruşması görülen davada savcılık, bu paylaşımın mizah değil, topluma zarar verme potansiyeli taşıdığını iddia ederek Taşkın hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, Taşkın hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verdi.