Babasının Boyunu Geçmiş: Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın Oğulları Hüseyin Kaya Son Haliyle Şaşırttı!
Hülya Avşar’la olaylı boşanmanın ardından Feraye Tanyolaç’la nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu, bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştu: Hüseyin Kaya Çilingiroğlu. Gençlik yıllarını gözlerden uzak geçiren Hüseyin Kaya Çilingiroğlu artık 18 yaşında koca bir delikanlı. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Babasının boyunu geçtiği görülünce yorumlar da ardı ardına geldi.
Peki yıllar sonra ortaya çıkan Junior Kaya kime benziyor?
İşte tüm detaylar…
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Kaya Çilingiroğlu’nun adı yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadığı inişli çıkışlı evlilikle gündemden düşmüyordu.
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Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Hüseyin Kaya yaptığı aile paylaşımıyla dikkat çekmişti.
Baba-oğulun samimi pozları büyük ilgi görürken, uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Hüseyin Kaya’nın fiziksel değişimi de olay oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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