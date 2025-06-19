Babasının Boyunu Geçmiş: Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın Oğulları Hüseyin Kaya Son Haliyle Şaşırttı!

1997 yılında nikah masasına oturan çiftin, 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olmuştu. Ancak çift 2005 yılında yollarını ayırdı. Hülya Avşar’ın kamuoyuna açık açıklamaları ve aldatılma iddiaları o dönem magazin basınını epey meşgul etmişti.

Çilingiroğlu, Avşar’dan boşandıktan sonra hayatını Feraye Tanyolaç’la birleştirdi. Bu evlilikten 2007 yılında bir oğulları dünyaya geldi. Adını da “Hüseyin Kaya” koydular. Kamuoyunda “Junior Kaya” olarak anılan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, ablası Zehra’nın aksine medyatik olmaktan hep uzak durdu. Daha gözlerden uzak büyüyen Hüseyin Kaya, sosyal medyada sadece özel anlarda ve aile kutlamalarında paylaşım yapıyor.