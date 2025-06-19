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Babasının Boyunu Geçmiş: Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın Oğulları Hüseyin Kaya Son Haliyle Şaşırttı!

Babasının Boyunu Geçmiş: Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç’ın Oğulları Hüseyin Kaya Son Haliyle Şaşırttı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.06.2025 - 15:19

Hülya Avşar’la olaylı boşanmanın ardından Feraye Tanyolaç’la nikah masasına oturan Kaya Çilingiroğlu, bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştu: Hüseyin Kaya Çilingiroğlu. Gençlik yıllarını gözlerden uzak geçiren Hüseyin Kaya Çilingiroğlu artık 18 yaşında koca bir delikanlı. Geçtiğimiz günlerde Babalar Günü’nde yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Babasının boyunu geçtiği görülünce yorumlar da ardı ardına geldi. 

Peki yıllar sonra ortaya çıkan Junior Kaya kime benziyor? 

İşte tüm detaylar…

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Kaya Çilingiroğlu’nun adı yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadığı inişli çıkışlı evlilikle gündemden düşmüyordu.

Kaya Çilingiroğlu’nun adı yıllar önce Hülya Avşar’la yaşadığı inişli çıkışlı evlilikle gündemden düşmüyordu.

1997 yılında nikah masasına oturan çiftin, 1998 yılında Zehra adını verdikleri bir kız çocukları olmuştu. Ancak çift 2005 yılında yollarını ayırdı. Hülya Avşar’ın kamuoyuna açık açıklamaları ve aldatılma iddiaları o dönem magazin basınını epey meşgul etmişti.

Çilingiroğlu, Avşar’dan boşandıktan sonra hayatını Feraye Tanyolaç’la birleştirdi. Bu evlilikten 2007 yılında bir oğulları dünyaya geldi. Adını da “Hüseyin Kaya” koydular. Kamuoyunda “Junior Kaya” olarak anılan Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, ablası Zehra’nın aksine medyatik olmaktan hep uzak durdu. Daha gözlerden uzak büyüyen Hüseyin Kaya, sosyal medyada sadece özel anlarda ve aile kutlamalarında paylaşım yapıyor.

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Hüseyin Kaya yaptığı aile paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Hüseyin Kaya yaptığı aile paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Babasıyla olan ilişkisi de oldukça sıcak görünen Hüseyin Kaya Çilingiroğlu, bu kez Babalar Günü’ne özel bir paylaşımla dikkat çekti. Babasıyla verdiği pozun altına, “Babalar günün kutlu olsun babacığım” notunu düşerken, Kaya Çilingiroğlu da “Canım oğlum seni çok seviyorum ❤️❤️❤️🙌🙏🏼” yanıtını verdi.

Baba-oğulun samimi pozları büyük ilgi görürken, uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Hüseyin Kaya’nın fiziksel değişimi de olay oldu.

Baba-oğulun samimi pozları büyük ilgi görürken, uzun bir aradan sonra ortaya çıkan Hüseyin Kaya’nın fiziksel değişimi de olay oldu.

Sosyal medyada genç Çilingiroğlu hakkında “Boyu babasını geçmiş”, “Bir anda koca adam olmuş”, “Babaya hiç benzemiyor, annesinin kopyası” gibi yorumlar yapıldı. Sosyal medyada, Junior Kaya’nın kime benzediği de küçük çaplı bir tartışma yarattı. 

Peki sizce kime benziyor? Yorumlara bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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