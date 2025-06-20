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Tıpatıp Benziyor: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Erkek Kardeşini Paylaştı!

Tıpatıp Benziyor: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Erkek Kardeşini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 09:14

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle ününe ün katan Sinem Ünsal, sezon finali sonrası soluğu ailesinin yanında aldı. Sosyal medyada sık sık gezme anlarını paylaşan Ünsal, bu kez erkek kardeşi Alkın Ünsal’la verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Gizem Ünsal adında bir kız kardeşi olduğunu zaten biliyorduk ama Alkın’ı çoğu kişi ilk kez gördü. Paylaşıma “Benim minik kardeşim” notunu düşen Ünsal, takipçilerini şaşırttı. 

İşte detaylar…

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Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Oyunculuğa ilk adımını Çoban Yıldızı dizisiyle atan Ünsal, ardından Siyah Beyaz Aşk, Mucize Doktor, Elbet Bir Gün gibi projelerde de yer alarak adını geniş kitlelere duyurmuştu. 

Ancak onu gerçek anlamda yıldız yapan yapım Uzak Şehir oldu. Reyting rekorları kıran dizideki performansıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen güzel oyuncu, sevgilisi Berk Cankat’la olan ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu:

Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen güzel oyuncu, sevgilisi Berk Cankat’la olan ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu:

“Sık sık gelemiyor ama fırsat buldukça geliyor yanıma. Bu uzak mesafe olayı bizi besledi. Özlemek çok zormuş, onu da öğrenmiş olduk.”

Dizideki partneri Ozan Akbaba’dan da övgüyle söz eden Ünsal, “Harika biri, çok alıştık birbirimize. Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece.” diyerek set dışındaki dostluklarını da anlatmıştı.

Hayranlarından gelen mesajlara kayıtsız kalamayan Sinem Ünsal, onların desteğini şöyle yorumlamıştı:

“Sağ olsunlar, harika mesajlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Beni bu kadar desteklemeleri ve gönülden sevdiklerini bilmek, bana güç veriyor.”

Bilenler bilir, Ünsal’ın tıpkı kendisine ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi var: Gizem Ünsal.

Bilenler bilir, Ünsal’ın tıpkı kendisine ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi var: Gizem Ünsal.

Ablasının izinden giderek oyunculuk yapan Gizem Ünsal; Yarım Kalan Aşklar, Fazilet Hanım ve Kızları gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak TRT 1’de yayınlanan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde ekranlara geldi.

Ama asıl sürpriz, Sinem Ünsal’ın bugüne kadar pek gündeme gelmeyen erkek kardeşi Alkın Ünsal’ı sosyal medya hesabından paylaşması oldu.

Ama asıl sürpriz, Sinem Ünsal’ın bugüne kadar pek gündeme gelmeyen erkek kardeşi Alkın Ünsal’ı sosyal medya hesabından paylaşması oldu.

Kardeşiyle verdiği pozun altına, “Benim minik kardeşim” notunu düşen oyuncu, takipçilerini şaşırttı. Peki sizce benziyorlar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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