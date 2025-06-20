Tıpatıp Benziyor: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Erkek Kardeşini Paylaştı!
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle ününe ün katan Sinem Ünsal, sezon finali sonrası soluğu ailesinin yanında aldı. Sosyal medyada sık sık gezme anlarını paylaşan Ünsal, bu kez erkek kardeşi Alkın Ünsal’la verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Gizem Ünsal adında bir kız kardeşi olduğunu zaten biliyorduk ama Alkın’ı çoğu kişi ilk kez gördü. Paylaşıma “Benim minik kardeşim” notunu düşen Ünsal, takipçilerini şaşırttı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen güzel oyuncu, sevgilisi Berk Cankat’la olan ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu:
Bilenler bilir, Ünsal’ın tıpkı kendisine ikizi kadar benzeyen bir kız kardeşi var: Gizem Ünsal.
Ama asıl sürpriz, Sinem Ünsal’ın bugüne kadar pek gündeme gelmeyen erkek kardeşi Alkın Ünsal’ı sosyal medya hesabından paylaşması oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın