Tıpatıp Benziyor: Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Erkek Kardeşini Paylaştı!

“Sık sık gelemiyor ama fırsat buldukça geliyor yanıma. Bu uzak mesafe olayı bizi besledi. Özlemek çok zormuş, onu da öğrenmiş olduk.”

Dizideki partneri Ozan Akbaba’dan da övgüyle söz eden Ünsal, “Harika biri, çok alıştık birbirimize. Benim eşim, onun eşi, hep birlikte vakit geçiriyoruz sık sık. Çok güzel arkadaş olduk ailece.” diyerek set dışındaki dostluklarını da anlatmıştı.

Hayranlarından gelen mesajlara kayıtsız kalamayan Sinem Ünsal, onların desteğini şöyle yorumlamıştı:

“Sağ olsunlar, harika mesajlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Beni bu kadar desteklemeleri ve gönülden sevdiklerini bilmek, bana güç veriyor.”