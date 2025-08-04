InStyle Gecesine Ağaç Gövdesinden Hallice Transparan Elbisesiyle Katılan Demet Özdemir'in Tarzı Göz Kanattı!
InStyle dergisi gecesinde boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir'in tarzı sosyal medyayı ikiye böldü. Hayranlarının aşık olduğu Demet Özdemir'in ağaç gövdesine benzer desendeki elbisesi kimilerinin diline fena düştü...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
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Senelerdir ülkenin en sevilen isimleri arasında yer alan Demet Özdemir, hem kariyeri hem de özel hayatıyla tüm gözleri üzerine çekiyor!
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Bugün gündemimizde olmasının sebebi ise başka! Demet Özdemir, geçtiğimiz saatlerde InStyle dergisinin gecesine katıldı.
Şöyle önden, arkadan, sağdan, soldan hep beraber inceleyelim müsaadenizle! Demet Özdemir'in ağaç gövdesine benzetilen transparan elbisesi X ahalisinin radarına anında takıldı.
Gelin, her ne kadar Demet Özdemir'in tarzına aşık olanlar da olsa elbiseyi sınıfta bırakanlar neler demiş beraber görelim.👇🏻
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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