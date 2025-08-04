InStyle Gecesine Ağaç Gövdesinden Hallice Transparan Elbisesiyle Katılan Demet Özdemir'in Tarzı Göz Kanattı!

Instagram'da 17 milyon takipçiye sahip olan Demet Özdemir, doğallığı ve asaletiyle ayrı, dans yeteneği ve dizileriyle ayrı, güzelliği ve kombinleriyle ayrı gündeme oturuyor.

Sevenleri bilir, bir süredir Eşref Rüya dizisinde Çağatay Ulusoy'un partneri olarak izliyoruz kendisini ve bayılıyoruz resmen! Çağatay Ulusoy'la mükemmel bir uyum yakalayan Demet Özdemir, oyunculuk performansıyla fırtınalar estiriyor ve Eşref Rüya'nın ikinci sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.