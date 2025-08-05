Mikonos Adası’na Gitmek İstiyordu: İş İnsanı Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulundu
Mazu Yachts’ın sahibi olan iş insanı Halit Yukay, kendisine ait yatla Yalova’dan Yunanistan’tın Mikonos Adası’na gitmek için denize açıldı. Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş insanını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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Dün sabah saatlerinde yatıyla birlikte Yalova’dan denize açılan Halit Yukay’dan yakınları uzun süre haber alamadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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