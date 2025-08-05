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Mikonos Adası’na Gitmek İstiyordu: İş İnsanı Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulundu

Mikonos Adası’na Gitmek İstiyordu: İş İnsanı Halit Yukay’a Ait Yat Parçalanmış Olarak Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 23:44

Mazu Yachts’ın sahibi olan iş insanı Halit Yukay, kendisine ait yatla Yalova’dan Yunanistan’tın Mikonos Adası’na gitmek için denize açıldı. Halit Yukay’a ait yat, Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında ikiye ayrılmış halde bulundu. Ekipler, kaybolan iş insanını bulmak için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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Dün sabah saatlerinde yatıyla birlikte Yalova’dan denize açılan Halit Yukay’dan yakınları uzun süre haber alamadı.

Dün sabah saatlerinde yatıyla birlikte Yalova’dan denize açılan Halit Yukay’dan yakınları uzun süre haber alamadı.

Yukay’a ait lüks yat, Marmara Denizi’nde Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulundu. Yatın ikiye ayrılmış şekilde denizde sürüklendiği bildirildi.

Halit Yukay’a henüz ulaşılamazken, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Denizde ve çevre kıyılarda yapılan aramalarda şu ana kadar Yukay’a ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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