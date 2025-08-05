Gurbetçi Vatandaş Alkollü Yakalandı: "Ben 7 Ülkeden Geçip Nasıl Gideceğim"

Gurbetçi şahsın ehliyeti elinden alınırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü, polis memuruna ehliyetine el koyamayacağını söyledi. Türkiye'ye tek başına geldiğini ifade eden Mustafa A., polis memurunun defalarca çözüm üretmesine rağmen, 'Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım. Ben gurbetçiyim. Düğüne geldim, 2 tane bira içtim. Hepsi bu. Yalnızım ben, kiminle çıkacağım bu ülkeden. Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın. Ben yurt dışındayım. Tamam, cezam ne ise öderim' dedi.

Uzun süre dil dökse de ehliyetinin alıkonulan sürücünün, Hollanda ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesildi. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi.