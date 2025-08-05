Gurbetçi Vatandaş Alkollü Yakalandı: "Ben 7 Ülkeden Geçip Nasıl Gideceğim"
Aksaray’da denetim yapan polis ekiplerinin çevirdiği bir aracın sürücü yasal sınırın üstünden alkollü çıktı. Gurbetçi olduğunu söyleyen vatandaş, 6 ay ehliyetine el koyulmasına tepki gösterdi.
Tek başına Türkiye’ye geldiğini söyleyen Mustafa A., “Siz benim ehliyetimi alamazsınız. Ben 7 ülkeden geçip nasıl gideceğim.” diyerek trafik polisleri ile tartıştı.
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Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı.
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“Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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