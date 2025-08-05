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Gurbetçi Vatandaş Alkollü Yakalandı: "Ben 7 Ülkeden Geçip Nasıl Gideceğim"

Gurbetçi Vatandaş Alkollü Yakalandı: "Ben 7 Ülkeden Geçip Nasıl Gideceğim"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 22:04

Aksaray’da denetim yapan polis ekiplerinin çevirdiği bir aracın sürücü yasal sınırın üstünden alkollü çıktı. Gurbetçi olduğunu söyleyen vatandaş, 6 ay ehliyetine el koyulmasına tepki gösterdi. 

Tek başına Türkiye’ye geldiğini söyleyen Mustafa A., “Siz benim ehliyetimi alamazsınız. Ben 7 ülkeden geçip nasıl gideceğim.” diyerek trafik polisleri ile tartıştı.

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Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı.

“Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?”

“Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım?”

Gurbetçi şahsın ehliyeti elinden alınırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen sürücü, polis memuruna ehliyetine el koyamayacağını söyledi. Türkiye'ye tek başına geldiğini ifade eden Mustafa A., polis memurunun defalarca çözüm üretmesine rağmen, 'Ben bu ülkeden nasıl çıkacağım. Ben gurbetçiyim. Düğüne geldim, 2 tane bira içtim. Hepsi bu. Yalnızım ben, kiminle çıkacağım bu ülkeden. Sen benim ehliyetimi 6 ay alamazsın. Ben yurt dışındayım. Tamam, cezam ne ise öderim' dedi.

Uzun süre dil dökse de ehliyetinin alıkonulan sürücünün, Hollanda ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira para cezası kesildi. Araç ise uygulama noktasına çağırılan bir yakınına teslim edildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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