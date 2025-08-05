Hayatının En Pahalı Köftesi Oldu: 2 Porsiyon Köfteye Yanlışlıkla 450 Bin Lira Hesap Ödedi
Kahramanmaraş’ta esnaf olarak çalışan Bekir Çakırlı, eşiyle birlikte bir işletmeden köfte yedi. 450 lira gelen hesabı para transferi ile ödemek isteyen Çakırlı, dikkatsizlik sonucu işletmenin hesabına 450 bin lira gönderdi.
İşletme sahibi sabah soluğu bankada alarak fazla ödenen ücreti sahibine geri teslim etti.
Kaynak: Maraş Ana Haber
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ağustos Fuarı’nı ziyaret eden esnaf Bekir Çakırlı, eşiyle birlikte fuar alanındaki bir işletmede köfte yedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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