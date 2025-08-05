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Hayatının En Pahalı Köftesi Oldu: 2 Porsiyon Köfteye Yanlışlıkla 450 Bin Lira Hesap Ödedi

Hayatının En Pahalı Köftesi Oldu: 2 Porsiyon Köfteye Yanlışlıkla 450 Bin Lira Hesap Ödedi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
05.08.2025 - 20:47

Kahramanmaraş’ta esnaf olarak çalışan Bekir Çakırlı, eşiyle birlikte bir işletmeden köfte yedi. 450 lira gelen hesabı para transferi ile ödemek isteyen Çakırlı, dikkatsizlik sonucu işletmenin hesabına 450 bin lira gönderdi. 

İşletme sahibi sabah soluğu bankada alarak fazla ödenen ücreti sahibine geri teslim etti.

Kaynak: Maraş Ana Haber

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Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ağustos Fuarı’nı ziyaret eden esnaf Bekir Çakırlı, eşiyle birlikte fuar alanındaki bir işletmede köfte yedi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Ağustos Fuarı’nı ziyaret eden esnaf Bekir Çakırlı, eşiyle birlikte fuar alanındaki bir işletmede köfte yedi.

İki porsiyon köftenin ücreti 450 lirayken Bekir Çakırlı isimli vatandaş yanlışlıkla işletmeye 450 bin liralık ödeme yaptı. “Şaşkın esnaf” bankacılık sistemi üzerinden ödenen ücretin uyarısını bankadan gelen telefonla öğrenirken, işletme sahipleri ise sabah ilk iş bankaya giderek hatayı telafi etti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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