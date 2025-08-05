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Sahte Diploma Çetesine Ulaşıp Nasıl E-Devlete İşlemeli Diploma Fiyatı Aldım?

Sahte Diploma Çetesine Ulaşıp Nasıl E-Devlete İşlemeli Diploma Fiyatı Aldım?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.08.2025 - 21:18

Türkiye'de ne olursa olsun gündemde kalma süresi 48 saati geçmez ama sahte diploma sorunu öyle dallanıp budaklandı ve siyasetten tıp alanına o kadar çok ünlü isim olaya karıştı ki durumun ne kadar kötü olduğunu siz düşünün. Uzun yıllardır süren bu tezgahın haberlerin düşmesi, gözaltı ve tutuklama kararlarıyla durduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kendi deneyimlerimizle bu çetelerin halen daha aktif olduğunu söyleyebiliriz.

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Tabii bu kadar haberin düşmesi, pek çok ünlü ismin adının karışması ve binlerce kişi olması kafalarda soru işareti bıraktı.

Halen daha aktif bir sayfa olup olmadığını merak ettim. Facebook'taki ünlü sayfalar silinmişti. Ancak Instagram'da açık hesaplar sahte diploma satmaya devam ediyordu.

Bir sayfa dikkatimizi çekti ve dolandırıcının hikayelerine portföyünü attığını gördük.

Tabii fazla tevazunun sonucu olarak dolandırıcıdan nasihat de dinledik.

Tabii fazla tevazunun sonucu olarak dolandırıcıdan nasihat de dinledik.

WhatsApp'te mülakat için diploma istediğimi yazdım.

WhatsApp'te mülakat için diploma istediğimi yazdım.

Tabii e-devlet'e işlediklerini de iddia ettiler.

Tabii e-devlet'e işlediklerini de iddia ettiler.
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Paket sorunca küçümseyen dolandırıcı tarifelerin ikiye ayrıldığını söyledi.

Paket sorunca küçümseyen dolandırıcı tarifelerin ikiye ayrıldığını söyledi.

Çaktırmadan 'gündem malum, seni de öpebilirler' gibi bir uyarıda bulundum ancak pek oralı olmadı.

E-devletsiz versiyonun 30 bin e-devletli versiyonun 70 bin olduğu bilgisini aldım.

E-devletsiz versiyonun 30 bin e-devletli versiyonun 70 bin olduğu bilgisini aldım.

Hatta paranız premium pakete yetmiyorsa sonradan 'upgrade' yapıp bunu e-devlete de işletebiliyormuşuz.

Pazar yeri gezen emekli gibi başka tezgahlara da soracağımı söyledim ama dolandırıcı fiyat kırmadı.

Pazar yeri gezen emekli gibi başka tezgahlara da soracağımı söyledim ama dolandırıcı fiyat kırmadı.

Diğer dolandırıcıların kendisinden daha dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kalite tesadüf değildir demeye getirdi.

Diğer dolandırıcıların kendisinden daha dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kalite tesadüf değildir demeye getirdi.

Konuştuğum dolandırıcı adeta dolandırıcıların Mercedes'i, Apple'ı, Gucci'siydi...

Diyalog dolandırıcının rest çekmesiyle sona erdi.

Diyalog dolandırıcının rest çekmesiyle sona erdi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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