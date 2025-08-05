Sahte Diploma Çetesine Ulaşıp Nasıl E-Devlete İşlemeli Diploma Fiyatı Aldım?

Türkiye'de ne olursa olsun gündemde kalma süresi 48 saati geçmez ama sahte diploma sorunu öyle dallanıp budaklandı ve siyasetten tıp alanına o kadar çok ünlü isim olaya karıştı ki durumun ne kadar kötü olduğunu siz düşünün. Uzun yıllardır süren bu tezgahın haberlerin düşmesi, gözaltı ve tutuklama kararlarıyla durduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kendi deneyimlerimizle bu çetelerin halen daha aktif olduğunu söyleyebiliriz.