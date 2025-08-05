Sahte Diploma Çetesine Ulaşıp Nasıl E-Devlete İşlemeli Diploma Fiyatı Aldım?
Türkiye'de ne olursa olsun gündemde kalma süresi 48 saati geçmez ama sahte diploma sorunu öyle dallanıp budaklandı ve siyasetten tıp alanına o kadar çok ünlü isim olaya karıştı ki durumun ne kadar kötü olduğunu siz düşünün. Uzun yıllardır süren bu tezgahın haberlerin düşmesi, gözaltı ve tutuklama kararlarıyla durduğunu düşünebilirsiniz. Ancak kendi deneyimlerimizle bu çetelerin halen daha aktif olduğunu söyleyebiliriz.
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Tabii bu kadar haberin düşmesi, pek çok ünlü ismin adının karışması ve binlerce kişi olması kafalarda soru işareti bıraktı.
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Bir sayfa dikkatimizi çekti ve dolandırıcının hikayelerine portföyünü attığını gördük.
Tabii fazla tevazunun sonucu olarak dolandırıcıdan nasihat de dinledik.
WhatsApp'te mülakat için diploma istediğimi yazdım.
Tabii e-devlet'e işlediklerini de iddia ettiler.
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Paket sorunca küçümseyen dolandırıcı tarifelerin ikiye ayrıldığını söyledi.
E-devletsiz versiyonun 30 bin e-devletli versiyonun 70 bin olduğu bilgisini aldım.
Pazar yeri gezen emekli gibi başka tezgahlara da soracağımı söyledim ama dolandırıcı fiyat kırmadı.
Diğer dolandırıcıların kendisinden daha dolandırıcı olduğunu iddia etti. Kalite tesadüf değildir demeye getirdi.
Diyalog dolandırıcının rest çekmesiyle sona erdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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